В Челябинской области закончились акции протеста

Мероприятия в поддержку Алексея Навального прошли в Челябинске и Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в несанкционированных акциях протеста в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального приняли участие больше 3 тысяч южноуральцев.

Мероприятия прошли в Челябинске и Магнитогорске. В областном центре в шествии приняли участие 2500 человек, в Магнитогорске – около 800. В Челябинске задержано 33 человека, в Магнитке – 5 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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