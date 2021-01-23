На акции в поддержку Навального в Челябинске задержали известных гражданских активистов (ФОТО)

В Челябинске огласили приговор координатору штаба Алексея Навального Артему Яумбаеву.

«За организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» он проведет 9 суток под арестом.

Как уже сообщал «Новый День», Яумбаев был задержан в самом начале акции протеста. Шествие прошло сегодня, 23 января. В нем приняли участие несколько тысяч человек. 33 человека были задержаны.

Кого-то из задержанных отпустили без составления протокола. Другим участникам акций повезло меньше. Так, еще одному гражданскому активисту, Олегу Шамбурову, как и Яумбаеву, вменяют организацию незаконного мероприятия. Оппозиционер категорически отрицает вину.

На гражданскую активистку Галину Хван составили административный протокол о нарушении требований режима чрезвычайной ситуации.

Под раздачу попали и участвовавшие в акции студенты. Так, до сих пор отделе полиции «Ленинский» находится задержанный у ГКБ №2 Александр Леванов. По его словам, сначала ему дали на подпись протокол о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Но после того как молодой человек отказался его подписывать, составили другой – о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции или Росгвардии.

Среди задержанных оказалась и 19-летняя левая активистка Аделина Ромайкина. Как рассказала девушка, вероятно, ей также могут вменить неповиновение сотруднику полиции. Однако, по словам адвоката, никаких документов ей на подпись пока не давали. И не исключено, что в итоге в протоколе будет указана другая статья КоАП.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 23.01.21

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