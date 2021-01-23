На акции протеста в Челябинске начались задержания (Новость дополняется)

Полиция задержала нескольких участников акции в поддержку Навального в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шествие в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального началось в Челябинске около 14:00. В нем принимают участие от 300 до 500 человек.

В начале акции протеста полицейские задержали несколько человек. В основном, это были челябинцы с плакатами (участников еще до начала шествия предупредили через громкоговорители о том, что мероприятие не согласованно и потребовали убрать все плакаты).

Среди задержанных – координатор штаба Навального в Челябинске Артур Яумбаев.

Полиция пыталась остановить толпу на улице Советская, но протестующие прорвали оцепление и с криками «Мы здесь власть!" направляются в сторону площади Революции. Проезжающие машины сигналят в ответ на скандируемые лозунги.

UPD 14:45. Число участников акции протеста выросло примерно до 2 тысяч человек. Центр города сковали пробки. Движение стоит на улицах Цвиллинга, Свободы, проспекте Ленина, затруднено – на улице Красноармейская.

Челябинск, Виктор Елисеев

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