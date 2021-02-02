Ярослав Щербаков: Происходящее в России напоминает книгу «Пролетая над гнездом кукушки»

Руководитель челябинского отделения «Яблоко» Ярослав Щербаков сравнил происходящее в России с книгой «Пролетая над гнездом кукушки»:

«Протестный январь мне напомнил зачин сюжета одноименной книги Кена Кизи, где все события разворачиваются в психиатрической больнице, с появлением свободолюбивого бунтаря Макмёрфи.

Чтобы не потерять связь с действительностью в этом сумасШествии, очень важно для каждого понимать, что нормально, а что нет в окружающих нас событиях. В первую очередь это необходимо для представителей действующей власти, которой надо помнить об основных правах и свободах человека, а также Конституции и признанных принципах и нормах международного права, которые их охраняют.

НЕНОРМАЛЬНО:

– Отказывать в одном из основных конституционных прав человека на мирное собрание, а значит и связанной с ним свободой мысли и слова.

– Отрицать мирный характер протеста 23 и 31 января:

Любое собрание мирное, если его организаторы открыто заявили о мирных намерениях, а в их действиях нет доказательства обратного. Факты использование насилия небольшой группой участников собрания не может отрицать мирный характер собрания в целом.

– Считать что собрания бесполезны: мирные собрания должны содействовать развитию диалога внутри общества, и между обществом и властью. В нашей стране существует большая пропасть как между отдельными группами общества, так и между властью и обществом. Мирные собрания играют важную роль в создании плюралистического и толерантного общества, в котором могут мирно сосуществовать группы с различным убеждениями. Без уважения человеческого достоинства и возможности самореализации каждого человека не будет прогресса и процветания общества.

– Подчиняться «большинству» – это не демократия: даже если согласится с утверждением Дмитрия Пескова: «вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», это отнюдь не означает, что взгляды большинства должны всегда превалировать. Задача демократического государства достигнуть равновесия, позволяющего избежать злоупотреблений доминирующем положением.

– Утверждать что собрания несанкционированные и несогласованные:

Согласно действующему законодательству, организатор собрания должен подать уведомление о намерениях, а не просьбу о разрешении проведения мирного собрания. Цель уведомления предоставить государственным органам возможности провести подготовку, необходимую для содействия свободе собрания, и организовать охрану общественного порядка, общественной безопасности, прав и свобод других лиц.

НОРМАЛЬНО:

– Стихийные собрания: согласно руководящим принципам международного права отказ от предварительного уведомления допускается, если собрание является реакцией на какое-либо событие, происшествие, другое собрание или выступление, а его организатор не имеет возможности выполнить требование по сроку подачи предварительного уведомления.

– Защита и содействие от государства: власти всегда должны обеспечивать защиту любого, в том числе стихийного собрания и содействовать его проведению при условии сохранения его мирного характера.

– Ограничения в отношении свободы собраний могут быть, но только пропорциональными, обоснованными и законными.

Участники собраний имеют такие же права на пользование публичным пространством в течение разумного периода времени, как и любые другие лица. Публичный протест, как и свобода собраний в целом, должны рассматриваться как такое же обоснованное использование публичного пространства, как и другие цели, для которых чаще всего используются общественные места (например, торговля и движение транспорта и пешеходов).

Центральная роль – Макмёрфи, сейчас, безусловно, у Алексея Навального. К сожалению, она трагична (надеюсь что у Алексею все будет хорошо), но она, отнюдь, не главная.

Главным действующем лицом произведения является молчаливый индеец Бромден – символ самобытного народа с тысячелетней историей, в котором течет кровь вождей и который вынужден постоянно уходить от окружающей невыносимой действительности в воспоминая и память о великих предках.

Конец книги оптимистичен, индеец Бромден обретает себя (понимает, что он большой и сильный индеец, не хуже своих предков) и свободу».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ни губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ни руководство региональных силовых структур до сих пор не прокомментировали происходившее в Челябинске 31 января. Полиция лишь уточнила число задержанных, а от правительства области высказалась только первый вице-губернатор Ирина Гехт. Так что пока именно ее слова приходится считать официальной позицией южноуральской власти.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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