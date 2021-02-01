Первый вице-губернатор Гехт назвала болезнь «достойной наградой» для участников акций протеста

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отметилась еще одним «программным заявлением».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госпожа Гехт примерно раз в год отмечается каким-нибудь неординарным высказыванием. Так, в 2018-м она предложила ввести солидные штрафы за «экологический экстремизм», под коим понималась недостоверная информация. А оценивать достоверность, по мнению тогда еще сенатора Гехт, должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

В начале 2019-го она обвинила в негосударственном подходе чиновников, осмелившихся указать на несовершенство законодательства.

В конце того же года она с жаром критиковала плоды своей же успешной работы по оптимизации здравоохранения.

А теперь высказалась об участниках акций протеста. Сегодня в ходе брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом, чиновницу попросили оценить риск роста заболеваемости после массовых шествий 23 и 31 января.

«По тем снимкам, которые я видела, все-таки люди были в масках… часть людей в масках. И то, что это улица... Будем надеяться, что это не приведет к каким-то серьезным вспышкам… Но в любом случае мы эту ситуацию увидим через две надели, если вдруг какие-то последствия этого будут. Но, конечно, скопление людей, общение людей, достаточно бурные эмоции, выражение этих эмоций без масок – я думаю, точно для кого-то не останутся без последствий… И ОРВИ, и ковид – это вполне достойная награда за такое времяпровождение может быть», – заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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