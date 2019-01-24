Не критиковать! Сенаторша Гехт объяснила, что такое государственное мышление

Сенатор Ирина Гехт отчитала челябинских чиновников, пожаловавшихся на несовершенство законодательства о закупках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44-й федеральный закон, регулирующий закупки услуг по организации питания в образовательных учреждений, не может гарантировать получение качественных продуктов. Об этом заявил начальник контрактной службы комитета по делам образования Челябинска Владислав Топилин.

Чиновник не сделал никакого открытия: о несовершенстве закона заговорили еще до его принятия. После вступления его в действие разговоры не прекратились. И не могли прекратиться: до сих пор главным критерием победителя конкурсной процедуры является цена.

В результате в Челябинской области часты случаи демпинга при закупке. При этом далеко не все поставщики, выигрывающие в итоге тендер намерены исполнять свои обязательства. Те же, кто пытается это делать, иногда не брезгуют поставлять образовательным учреждениям фальсификат или просто продукцию, не отвечающую по качеству требованиям контракта.

Руководители школ и детских садов стараются противостоять недобросовестным поставщикам, но это отнимает зачастую не только время. При этом помешать таким компаниям принять участие в следующем конкурсе и вновь выиграть крайне сложно, отметил Владислав Топилин.

Так, существующий список компаний, попадавшихся на поставке некачественной продукции, есть на портале, организованном Роспотребнадзором. Но наличие фирмы в этом списке не может служить юридическим обоснованием отказа в допуске к конкурсной процедуре. А на включение компании в Реестр недобросовестных поставщиков ФАС уходит слишком много времени и сил. Например, чтобы включить в него фирму, не раз поставлявшую в образовательные учреждения некачественную, «молочку» ушел почти год, и это при том, что в процессе были задействованы юристы мэрии областного центра. Причем никто не мешает тем же «героям» реестра зарегистрировать новую компанию, с новыми формальными учредителями, и вновь выйти на торги.

Столь здравая позиция почему-то не понравилась сенатору от Челябинской области Ирине Гехт. Дама, призванная представлять интересы региона в верхней палате российского парламента, вдруг пришла в ярость и устроила чиновнику настоящую выволочку. «Это не государственный подход!» – заявила сенаторша. И принялась буквально гонять г-на Топилина по цифрам, требуя назвать суммы, направляемые из бюджета на организацию питания юных челябинцев.

Чиновнику устроили натуральный экзамен (видимо, дал себя знать опыт преподавательской деятельности, коей некогда занималась г-жа сенатор, пока не была призвана в чиновный стан ныне опальным экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, обвиняемым в миллиардных взятках).

Впрочем, разъяренная Гехт напоминала, не прежних кураторов, а уменьшенный клон нынешнего губернатора Бориса Дубровского «в ярости». При этом сама сенаторша также признала, что многострадальный 44-фз далек от совершенства. Но тут же заявила, что она и даже лично глава Совета Федерации Валентина Матвиенко бессильны его изменить. А посему Челябинской области надо бы самой подумать о том, как работать в условиях столь несовершенного закона, а не жаловаться на него. А заодно подумать, как максимально вовлечь в закупки местных сельхозпроизводителей. О том, какой вклад в эту работу готова оказать она сама (на минуточку, формально занимающая кресло законодателя), Ирина Гехт умолчала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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