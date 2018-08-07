«Продала медаль, купила часики…» Южноуральскую сенаторшу высмеяли за тягу к роскоши

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт попала в очередной скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, один из фотографов запечатлел представителя Челябинской области в Совете Федерации с часами стоимостью почти 1 миллион 300 тысяч рублей на руке. Снимок, опубликованный в соцсетях, вызвал бурю возмущения среди пользователей.

«Скорее всего, вы впервые видите эту фамилию. Но при этом она носит часы Jaquet-Droz стоимостью с квартиру – 1 миллион 279 тысяч рублей», – прокомментировали фото сенаторши в паблике «Выборная Навка».

Роскошное приобретение представительницы верхней палаты российского парламента разочаровало пользователей соцсетей.

«В современном мире нормальному человеку все эти цацки за безумные деньги не нужны. Ценность человеческой жизни выше, нормальный человек на лечение детишек перевел бы, но у нас...», – с сожалением констатировал один из участников паблика.

Последнее замечание особенно пикантно. Ведь до своего сенаторства г-жа Гехт, занимая пост заместителя губернатора Челябинской области (в бытность главой региона Михаила Юревича), курировала социальную сферу, в том числе, и систему здравоохранения.

Недоумевают сограждане расточительной сенаторши и по поводу того, где Ирина Гехт могла взять деньги на подобную покупку (согласно декларации, за весь прошлый год она заработала около 4,6 миллиона рублей – всего в 3,5 раза больше стоимости часиков). «Ирина Гехт ни года не проработала в бизнесе по своей официальной биографии, зато у нее есть медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». Может быть, она продала медаль и купила часики Jaquet-Droz?» – задается вопросом один и участников паблика.

Впрочем, кое-кто считает, что дело обстоит проще. «Подлинность бирюльки проверили? – спрашивает один из участников дискуссии. – А то на «Али экспрессе» и не такое можно прикупить. Недорого».

Но в целом настроение комментаторов насмешливо-упрекающее. А заканчивается дискуссия и вовсе без улыбки. «У них своя «Единая Россия», а у народа своя – с зарплатами по 20-30 тысяч рублей, с жалкими квадратными метрами или пожизненной ипотекой, с машинами, на краш-тестах которых манекены из кабины выскакивают, с «Не дай Бог заболеть» и «На какие шиши учить детей»...», – с грустью резюмирует одна из ее участниц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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