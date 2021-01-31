Раз, два – побежали: Челябинск еще никогда не видел так много силовиков и таких странных маневров (ФОТО)

В Челябинске власти сделали все возможное, чтобы привлечь как можно больше внимания к акциям протеста и взывать недовольство у максимального числа горожан.

Как передают корреспонденты РИА «Новый День», для того, чтобы не дать челябинцам собраться у памятника Курчатову, подъезды к ЮУрГУ перекрыли с самого утра.

В итоге к назначенному сроку в конце проспекта Ленина собралось всего несколько сотен горожан и примерно столько же сотрудников силовых структур: одни стояли в оцеплении, другие патрулировали территорию, третьи – в штатском – пытались смешаться с толпой.

Все откровенно скучали.

Но через некоторое время собравшиеся начали скандировать лозунги, и силовики решили: «Пора!» Начались задержания.

Двух девушек задержали за то, что у них в руках были обычные ершики для унитаза – видимо, в этих предметах, по мнению правоохранительных органов, есть какой-то тайный смысл и скрытая угроза.

Через некоторое время участникам акции надоело топтаться на месте, и они двинулись по пешеходным частям проспекта Ленина в сторону Алого поля. Но далеко не ушли: в районе ЮУрГУ дорогу им преградили кордоны ОМОН.

Люди, не долго думая, ушли через дворы.

На улице Коммуны путь опять оказался заблокирован, челябинцы ушли в парк имени Гагарина. К тому времени толпа увеличились в несколько раз. Выйдя из парка и пройдя по улице Коммуны, участники шествия свернули на улицу Энгельса. Там их заблокировали. Толпа постепенно прибывала, силовики тоже.

Вообще, Челябинск никогда не видел столько сотрудников ОМОН и спецназа сразу. И еще никогда от их действий не страдало столько народу: улицы перекрывались наглухо – пройти нельзя было никому, даже случайно попавшим «под акцию» прохожим. А потом протестующие как бы прорывались и шли дальше – до следующего кордона. И все повторялось вновь.

Эти люди – не участники акции, а обычные прохожие (шествие в данный момент еще на Энгельса), но их не пропустили

С задержанными обращались жестко. И задержали гораздо больше, чем на прошлой неделе: только по официальным данным 128 человек.

Объяснить некоторые задержания с точки зрения здравого смысла было невозможно. Например, человек просто шел с российским (!) флагом.

Среди участников было много провокаторов: одни толкали людей на оцепление, видимо, чтобы создать иллюзию нападения, другие призывали идти штурмовать различные органы власти. В числе первых участники узнавали сотрудников некоторых силовых структур, вторых никто не слушал.

Что касается ОМОНа, выставлявшего оцепление, то действовали они странно: в начале акции и вовсе бегали с челябинцами наперегонки, периодически применяя силу, но, в принципе, не мешая шествию двигаться, только корректируя маршрут. При этом не понятно, почему участникам не дали собраться у памятника Курчатову – если не хотели шествия, там было бы удобно всех блокировать.

Если шествие допустили, почему не дали пройти по проспекту Ленина: участники мирно двигались по пешеходной части, и, в принципе, было достаточно перекрывать движение на перекрестках по мере продвижения толпы. Но ее зачем-то начали загонять во дворы и на прилегающие улицы, в результате заблокировав оживленные, дублирующие друг друга дороги.

Пока одни подразделения играли в кошки-мышки с челябинцами, другие перекрывали улицы там, где не нужно и когда не нужно. Например, все подходы к Кировке, да и сама Кировка были полостью оцеплены задолго до того, как там появились участники акции, зато другие горожане лишились возможности свободно передвигаться по центру.

В итоге толпа все равно пришла на Кировку через Красную – Труда. И по этому маршруту им идти, в принципе, не мешали.

Периодически ОМОН явно запаздывал. Так, когда все участники шествия находились еще в районе Алого поля, на бульваре Славы – в пункте назначения акции – существенно усилили оцепление, а выход к улице Цвиллинга перекрыли автозаками. На бульваре Славы в это время находилось не более 50 человек. В результате, когда шествие дошло до Кировки, и стоящее там подразделение запросило подкрепление, силовики буквально убежали толпой, вызвав удивление у горожан. И любопытство. В итоге все, кто был на бульваре Славы, переместились на Кировку: посмотреть, что там происходит.

К тому времени у оперного театра уже собралось много народу: одни скандировали лозунги, другие обсуждали, как двигаться дальше. И тут толпой набежал ОМОН, начав зачем-то теснить народ обратно на Кировку. Улицу Цвиллинга, разумеется, тоже перекрыли. Сначала пропускали только трамваи, потом остановили и их.

Силовики, между тем, все больше заполняли Кировку. Похоже, что туда, наконец, стянули все спецчасти: улица была перегорожена в нескольких местах плотными кордонами. Но часть протестующих все равно прорвалась через оцепление, их сразу задержали.

А потом «люди в черном» получили команду «Раз, два – вперед бегом» и перешли в наступление, выдавливая оставшихся на проезжую часть улицы Труда прямо под колеса автомобилям.

В итоге те, кому было принципиально дойти до бульвара Славы, ушла по улице Труда. Когда они появились на перекрестке улиц Цвиллинга и Советской, то дежуривший там экипаж полиции реально удивился. Люди спокойно обошли патрульную машину и пришли на бульвар, когда там не было ни одного полицейского.

Первое подразделение ОМОН прибежало только минут через пять. И почему-то перегородило проход к правительству области. Остальные начали подтягиваться еще через несколько минут. Причем, явно не все понимали, что нужно делать: подъехал ПАЗик с полицейскими, все выгрузились, затем сразу загрузились и уехали.

К концу акции, когда на бульваре осталось всего несколько десятков человек, силовиков оказалось в разы больше, и они зачем-то блокировали оставшихся в одном из соседних дворов.

В целом, по ходу акции складывалось впечатление, что главной задачей силовиков было не подпустить протестующих к правительству области. Притом, что никто туда и не собирался, несмотря на все провокации.

Что в итоге: центр города почти на весь в день превратили в кошмар и для автомобилистов, и для пешеходов; те, кто не знал об акции, узнали; число недовольных действиями власти выросло; силовики продемонстрировали, что их много, но количество никак не связано с качеством. А протестующие сделали, что хотели, и бонусом заставили побегать ОМОН.

Челябинск, Евгений Полак, Ульяна Белкина

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