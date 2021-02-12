Её там не было, но виновата: экс-сотрудница штаба Навального в Челябинске стала фигуранткой уголовного дела

Экс-сотрудница штаба Алексея Навального в Челябинске Мария Макарова стала фигуранткой уголовного дела о перекрытии проезжей части улицы Энгельса 31 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушку только вчера выпустили из-под ареста, а сегодня у Макаровой провели обыск. По некоторым данным, ей могут вменить организацию шествия 31 января, в результате которого была создана «угроза аварийных ситуаций, жизни и здоровью пешеходов и автомобилистов, а также имуществу последних».

Напомним, 31 января силовики таким странным образом перекрыли улицу Энгельса и проспект Ленина, что буквально устроили транспортный коллапс и заставили участников шествия выйти на проезжую часть. Сами представители правоохранительных органов тоже хаотично бегали через дорогу.

Один из автомобилистов написал заявление в полицию, и на основе этого заявления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Что же касается Макаровой, то ее задержали 30 января, вменим организацию незаконного мероприятия (речь идет об акции 23 января), а также невыполнение законного требования сотрудника полиции. По первому обвинению ее отправили в ИВС на трое суток, где они и находилась 31 января.

Суд по второму обвинению состоялся 3 февраля – на следующий день после выхода Макаровой на свободу. Макарова и ее адвокат утверждали, что к девушке на улице подошли сотрудники полиции и потребовали проехать с ними в отдел. На вопрос: «Зачем?» ответили, что для установления личности. Макарова предъявила паспорт, и сказала, что по другим вопросам она приедет после получения повестки и с адвокатом. Но ее задержали и увезли в полицию.

Суд встал на сторону полиции и отправил Макарову под арест еще на 8 суток. Вчера вечером ее выпустили из ИВС. А сегодня обыскали и увезли на допрос.

«Все обсуждают дело, когда немого привлекли за скандирование лозунгов на митинге. Марию Макарову задержали по 267 УК РФ, за то что она перекрыла дороги 31 января на улице Челябинска. И никого не волнует, что с 30 января по 2 февраля она была без связи в спецприемнике», – заявил адвокат Евгений Абрамовских, защищавший Макарову по административным делам.

Кстати, сегодня же в Магнитогорске задержали координатора челябинского штаба Навального Артема Яумбаева, который тоже находился под стражей с 30 января по 2 февраля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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