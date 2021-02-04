Челябинскую активистку осудили за то, чего она не совершала

Юристы назвали правовым беспределом арест молодой челябинки Марии Макаровой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успела девушка выйти из ИВС, как ее снова отправили под арест на 8 суток.
Напомним, первоначально суд приговорил челябинку к трем суткам ареста за организацию несанкционированной акции протеста. Макарову отправили в ИВС за день до шествия в поддержку Алексея Навального 31 января. Вчера, 3 февраля, Центральный районный суд приговорил ее уже к восьми суткам ареста. На сей раз за неповиновение полиции.
При этом, по словам защиты Марии Макаровой, представители полиции не смогли объяснить, в чем заключалось это неповиновение.
Согласно позиции представителей силового ведомства, челябинка не явилась на составление протокола об административном правонарушении – по той самой статье 20.2 КоАП РФ (организация незаконного мероприятия). Однако и сама Макарова, и ее защита настаивают: ее даже не удосужились уведомить о необходимости явиться в полицию для составления протокола.
Как утверждает челябинка, она не получала повестки о необходимости явиться для составления протокола. По телефону ее тоже не оповестили. При этом, по словам защиты горожанки, даже в ходе судебного заседания представители полиции так и не представили доказательства, что кто-то из сотрудников хоть каким-то образом сообщил Макаровой о том, что ее ждут в силовом ведомстве. Вместо этого 30 января к ней на улице подошли полицейские и попросили проследовать за ними в отдел МВД.
Но даже в этот момент силовики ни слова не сказали о протоколе, настаивает Мария Макарова. По словам ее адвоката, сначала полицейские объяснили причину приглашения необходимости установить ее личность. В ответ челябинка представила им свой паспорт. Но силовики продолжали настаивать. В итоге горожанка все-таки села в машину и проехала с ними в участок. Правда, один из полицейских заявил в суде, что Макарова пыталась оттолкнуть сотрудника МВД. Но челябинка категорически настаивает на том, что этого не было.
При всей шаткости доказательств суд встал на сторону обвинения и приговорил активистку к восьми суткам ареста. Сейчас адвокаты Макаровой готовят жалобу на решение судьи, которое намерены подать в Челябинский областной суд, рассказал один из ее защитников Алексей Табалов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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