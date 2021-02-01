Озвучены официальное число задержанных в Челябинской области 31 января и причина возбуждения уголовного дела (ВИДЕО)

31 января во время акций протеста задержали 171 человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России по Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44 человека, по данным полиции, задержано в Магнитогорске, 127 – в Челябинске. Напомним, 31 января уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщала, что в областном центре задержали 128 человек, 16 из них – несовершеннолетние. Полиция число задержанных, не достигших 18 лет пока не уточняет.

Напомним, что в Челябинске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Как выяснилось, дело возбуждено по жалобе одного из автомобилистов, которому участники шествия помешали беспрепятственно проехать по улице Энгельса.

На основании одного заявления демонстрантов обвиняют в том, что они лишили пешеходов и автомобилистов возможности свободно передвигаться, а также создали угрозу аварийных ситуаций, жизни и здоровью пешеходов и автомобилистов, а также имуществу последних.

Отметим, что подобная ситуация стала следствием тотального блокирования ОМОН прилегающих к улице Энгельса дорог, а также странная расстановка силовиков на перекрестке Энгельса и проспекта Ленина, когда участников акции словно бы вынудили выйти на дорогу, не оставив им никаких других возможностей для движения.

Наконец, сами силовики – и это видно на многочисленных видео со вчерашней акции валили людей на обочине проезжей части и тащили задержанных прямо через дорогу, заставляя автомобили уклоняться от столкновения.

Задержания на улице Энгельса

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.02.21

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