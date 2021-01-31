В Челябинске начались задержания участников акции протеста (Новость обновляется)

Силовики начали задерживать участников несанкционированной акции протеста в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 12:00 на подступах к памятнику Курчатову в Челябинске собралось несколько сотен участников несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального.
Полиция и ОМОН не пускают протестующих месту сбора – памятнику Курчатову. Движение по проспекту Ленина из центра в сторону ЮУрГУ перекрыто. Участники начали собираться в плотные группы и скандировать лозунги.
Силовики начали задержания участников – задержано несколько человек.
В настоящее время участники шествия выдвинулись двумя колннами по пешеходной части проспекта Ленина в сторону ЮУрГУ.
12:43
Шествие направилось в ЦПКиО имени Гагарина. Часть полицейских идут вслед на участниками протестной акции.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.01.21
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