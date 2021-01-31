На акциях протеста 31 января задерживали и избивали журналистов (ВИДЕО)

На акциях протеста 31 января задерживали журналистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с мест продолжают поступать сообщения о действиях силовиков в тех городах Росси, где сегодня прошла очередная акция протеста. На данный момент известно о 3 тысячах 590 задержанных, среди них около сотни журналистов.

Отметим, что представители средств массовой информации работали в специальных сигнальных жилетах с надписью «ПРЕССА», у всех были служебные удостоверения, многие предъявляли силовикам документы с редакционным заданием. Тем не менее, журналистов задерживали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Магнитогорске, Сочи, Хабаровске и других городах.

По данным Центра ОВД-Инфо, к 17 часам московского времени в полиции оказались, минимум, 82 журналиста. Большинство из них в Москве – 22.

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В Санкт-Петербурге силовики избили фотокорреспондента: на видео видно, что он не сопротивляется и пытается защитить фотоаппарат, однако омоновцы продолжают его избивать и даже применяют электрошокер.

Видео telegram-канала MOSCOWACH

По данным петербургских СМИ, сила была применена к еще нескольким журналистам.

В Магнитогорске задержанным журналистам вручили предупреждение о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях, хотя корреспонденты находились на работе, а пункт 7 статьи 47 Закона РФ «О средствах массовой информации» гласит: «Журналист имеет право посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях».

В Челябинске журналистов не задерживали, но препятствовали их работе, не пропуская через оцепление и выдавливая с точек съемки. При этом одни силовики крайне вежливо говорили: «Вам придется обойти – у меня приказ никого не пропускать», у других упоминание о законах РФ вызывало ехидный смех. Корреспондентам РИА «Новый День» в Челябинске удалось только один раз пройти через цепь ОМОН, но этому предшествовала долгая беседа с начальством силовиков с неоднократным упоминанием статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.01.21

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