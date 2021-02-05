«А ОМОН – соучастники?» В Челябинске растет число фигурантов уголовного дела о перекрытой дороге

В Челябинске растет число фигурантов уголовного дела о перекрытии дороги 31 января.

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) возбуждено по жалобе одного из автомобилистов, которому участники шествия помешали беспрепятственно проехать по улице Энгельса.

В итоге участников акции обвиняют в том, что они лишили пешеходов и автомобилистов возможности свободно передвигаться, а также создали угрозу аварийных ситуаций, жизни и здоровью пешеходов и автомобилистов, а также имуществу последних.

Отметим, что подобная ситуация стала следствием тотального блокирования прилегающих к улице Энгельса дорог бойцами ОМОН, а также странной расстановки силовиков на перекрестке Энгельса и проспекта Ленина: участников акции словно бы вынудили выйти на дорогу, не оставив им никаких других возможностей для движения.

Сначала в деле фигурировали два подозреваемых, теперь их четверо. К одной из них – Виктории Новиков пришли с обыском сегодня в 7 утра. «Следственные мероприятия» длились более 2 часов, после чего Викторию увезли в городское УВД. Девушку до сих пор не отпустили.



«Виктория не могла перекрыть дорогу – максимум, могла перейти в неположенном месте. Но там было много людей, которые не успевали перейти, и рядом сотрудники полиции, которые должны были принять меры для безопасности движения.

Виктория не руководила группой людей, а значит, если и перешла на красный. – это переход на запрещающий сигнал светофора», – комментирует ситуацию челябинский общественник Олег Шамбуров.

«Вообще-то, полиция мешала пройти в положенных местах. Они что – соучастники? У сотрудников полиции обыски проходят? Преступление очень тяжкое, чтобы обыски проводить? Полиция расследовала и раскрыла все криминальные дела и теперь из за нечего делать бегает за порядочной молодежью? С точки зрения прав граждан идет полное нарушение, такие действия говорят о полной деградации органов полиции, требующих немедленных реформ, – заявил юрист, экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов. – Область по раскрытию преступлений одна из последних в России, раскрыть многие убийства не могут. А тут себя проявляют.

Больше вопросов, чем логики в действиях полиции. Необходимо как можно быстрее прекратить политические преследования. По крайне мере, пока полиция не раскроет все криминальные преступления в своем производстве. В дело необходимо вмешаться УПЧ Юлии Сударенко и Общественной палате региона».

Стоит отметить, что никаких претензий от автомобилистов в связи с тем, что они не могли проехать по переркрытым силовиками улице Коммуны или по проспекту Ленина, а вынуждены были лавировать по Энгельса среди бегающих омоновцев, в полицию не поступало. По крайней мере, о них не сообщается.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 05.02.21

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