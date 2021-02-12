Неучастие в преступлении не освобождает от ответственности: число фигурантов дела о перекрытии улицы в Челябинске продолжает расти

Число подозреваемых по уголовному делу о перекрытии дороги в Челябинске 31 января продолжает расти. Некоторых фигурантов не могло быть на «месте преступления» ни при каких обстоятельствах.

Как уже сообщал «Новый День», 31 января во время акции протеста силовики таким странным образом перекрыли улицу Энгельса и проспект Ленина, что буквально устроили транспортный коллапс и заставили участников шествия выйти на проезжую часть. Сами представители правоохранительных органов тоже хаотично бегали через дорогу.

Один из автомобилистов написал заявление в полицию, и на основе этого заявления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Сначала в деле было два подозреваемых, 5 февраля их стало четверо, а сегодня – шестеро.

Всех обвиняют в том, что они лишили пешеходов и автомобилистов возможности свободно передвигаться, а также создали угрозу аварийных ситуаций, жизни и здоровью пешеходов и автомобилистов, а также имуществу последних.

Показательно, что двое присоединившихся к числу подозреваемых сегодня – координатор челябинского штаба Навального Артем Яумбаев и экс-сотрудница штаба Мария Макарова – 31 января в акции вообще не участвовали и даже не могли ее координировать, так как с 30 января находились в спецприемники без средств связи. Тем не менее, сегодня в ходе допросов следователи интересовались с кем они находились 31 января на улице Энгельса.

«Все идет к тому, что оппозиционеров начнут обвинять в совершении преступлений, которые произошли до их рождения», – комментирует ситуацию telegram-канал «Усы Пескова».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.02.21

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