Росгвардия отрицает причастность своих сотрудников к инциденту с покалеченной пенсионеркой, но есть видео

Руководство Росгвардии отрицает причастность своих сотрудников к инциденту, в результате которого 65-летней женщине сломали руку. Однако инцидент запечатлен на видео, и там четко видно, кто толкнул пожилую горожанку так, что она отлетала на несколько метров.

Как уже сообщал «Новый День», 31 января во время массовой акции протеста силовики перекрыли улицу Коммуны, поэтому участникам шествия пришлось повернуть на улицу Энгельса, где в это время находилось много прохожих, не имевших отношения к шествию. Потом силовики блокировали проспект Ленина, и часть потока вынужден была пойти дальше по Энгельса.

В какой момент группа силовиков с противоположной стороны улицы Энгельса кинулась на перерез автомобилям через всю проезжую часть, вломилась в толпу и побежала к голове колонны, буквально расшвыривая всех, кто попался им на пути.

На видео четко видно, как один из росгвардейцев сначала отбросил молодого человека так, что тот улетел через половину тротуара лицом вниз и ударился бы головой о ступени, если бы перед ними не стояли люди (встать на ноги парень так и не смог, потому что вслед за ним, размахивая дубинкой бросился другой силовик, схватил его за одежду и выволок из кадра). Между тем, первый росгвардеец оттолкнул девушку (ее поймал стоявший рядом мужчина) и пихнул пожилую женщину, которая тоже отлетела на несколько метров.

Telegram: Как это было (видео 74.ru)

Напомним, пенсионерку подняли прохожие, они же вызвали скорую. В травмпункте женщине поставили диагноз «Закрытый перелом большого бугра левой плечевой кости». Она обратилась в полицию. Но заявление пришлось писать дважды.

Сейчас в городском управлении МВД заявляют, что материалы уже переданы для проверки в Следственный комитет, но в СК утверждают, что пока ничего не получали.

«В управлении Росгвардии по Челябинской области, чьи сотрудники несли службу на несогласованной акции 31 января, заявили, что к инциденту представители ведомства отношения не имеют», – пишет 74.ru. Но, может быть, тогда сотрудники ведомства объяснят, кто в обмундировании ОМОН и спецназа (оба подразделения входят в состав Росгвардии) расталкивает толпу и создает на дороге «угрозу аварийных ситуаций, жизни и здоровью пешеходов и автомобилистов, а также имуществу последних». Ведь именно это обвинение легло в основу уголовного дела, в котором пока фигурируют лишь участники акции. Хотя на видео хорошо видно: люди мирно идут по тротуару, а группа мужчин в обмундировании ОМОН и спецназа ни с того, ни с сего бросается к ним через дорогу.

ОМОН создает угрозу ДТП

Считаем, что эта видеозапись должна быть приобщена к делу и тщательно изучена следователями.

Челябинск, Павел Зварзин

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