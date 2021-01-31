В Челябинске во время акции протеста сломали руку пожилой женщине

В Челябинске во время акции протеста пострадала 65-летняя женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это произошло на улице Энгельса. Пенсионерка утверждает, что ее толкнул один из силовиков, она упала и сломала руку. Диагноз подтвержден в травмпункте: «Закрытый перелом большого бугра левой плечевой кости», написано в справке, выданной женщине. Челябинке наложили гипс.

Несколько человек пожаловались на то, что силовики толкнули их в грудь кулаком. По словам очевидцев, одна из девушек потеряла сознание. Молодого человека при задержании повалили на землю, один из силовиков уселся на него сверху – парень начал задыхаться.

На Аллее Славы к журналистам подошел еще один молодой человек и сообщил, что его только что толкнул омоновец: парень жаловался на сильную боль. К слову, в тот момент на Аллее Славы находились несколько десятков челябинцев и да пара десятков силовиков в оцеплении: никакой угрозы ни для тех, ни для других не наблюдалось, так что в силовом контакте не было никакой необходимости.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.01.21

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