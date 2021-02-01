Алексей Табалов: Вина за коллапс в городе полностью лежит на властях и силовиках

Челябинский правозащитник Алексей Табалов возложил ответственность за все безобразия, творившиеся 31 января в центре Челябинска, на власти.

Как уже сообщал «Новый День», вчера из-за акции протеста весь центр Челябинска практически весь день был перекрыт и для автранспорта, и для пешеходов. Силовики задержали 127 человек, в большинстве случаев правоохранители действовали довольно жестко.

«С моей точки зрения, вина за коллапс в городе полностью лежит на властях и силовиках. К чему была вся эта демонстрация силы, перекрытие дорог и тротуаров, игры «кошки-мышки» с безоружными протестующими людьми, реализующими свое конституционное право на мирный протест?

Властям ничего не стоило дать людям спокойно пройти по тротуару по заявленному маршруту и разойтись, – говорит Табалов. – На все потребовалось бы не более часа. И не было бы никаких перекрытий, никакого коллапса, который своими руками сотворили наши силовики.

Уверен, что силовикам по всей стране (и Челябинск здесь не исключение) была поставлена четкая и конкретная задача максимально провоцировать людей, создать транспортный коллапс и хаос в городе, чтобы создать основания для уголовных дел.

Одним из ярких эпизодов, подтверждающих мою версию, является зафиксированный факт рукотворной провокации одного из сотрудников челябинского центра «Э» Крысина, который лично толкал со спины молодого парня на полицейских, тем самым создавая почву для применения силы и угрозы уголовных дел. Считаю, что данный факт должен быть незамедлительно расследован как руководством МВД региона, так и прокуратурой, а действиям Крысина дана надлежащая правовая оценка.

Провокации на митинге

Что происходило с задержанными в отделах полиции вообще не поддается описанию нормами права. О праве и законе наша полиция забыла напрочь. Задержанных держали без составления протоколов по 6-7 часов вместо максимальных 3-х по закону, в отношении них проводились незаконные процедуры дактилоскопирование и фотографирования, незаконно изымались телефоны, применялись физическая сила и угрозы, наедопускались защитники, к несовершеннолетним не допускались родители, все их требования не проводить без их присутствия с их детьми никаких действий игнорировались, не составлялись протоколы задержания и доставления, не всем выдавались копии протоколов об изъятии телефонов.

Направил сегодня обращение уполномоченному по правам человека в Челябинской области».

Челябинск, Павел Зварзин

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