СКР ищет силовика, сбившего с ног 65-летнюю пенсионерку во время разгона шествия 31 января

Следственный комитет ищет силовика, толкнувшего 65-летнюю челябинскую пенсионерку во время разгона несанкционированного шествия 31 января.

Как уже сообщал «Новый День», 31 января во время массовой акции протеста силовики перекрыли улицу Коммуны, поэтому участникам шествия пришлось повернуть на улицу Энгельса, где в это время находилось много прохожих, не имевших отношения к шествию. Потом силовики блокировали проспект Ленина, и часть потока пошла дальше по Энгельса.

В какой момент группа силовиков с противоположной стороны улицы Энгельса кинулась наперерез автомобилям через всю проезжую часть, вломилась в толпу и побежала к голове колонны, буквально расшвыривая всех, кто попался им на пути.

Один из росгвардейцев толкнул пожилую женщину, которая отлетела на несколько метров. Пенсионерку подняли прохожие, они же вызвали скорую. В травмпункте женщине поставили диагноз «Закрытый перелом большого бугра левой плечевой кости». Как выяснилось, в акции протеста она участия не принимала. По словам женщины, она возвращалась с прогулки в парке. Челябинка обратилась в полицию. Но заявление пришлось писать дважды.

При этом в управлении Росгвардии по Челябинской области, чьи сотрудники несли службу на несогласованной акции 31 января, заявили, что к инциденту представители ведомства отношения не имеют. Однако впоследствии было опубликовано видео инцидента, где видно, что пенсионерку толкает именно мужчина в обмундировании силового ведомства.

Впрочем, пока адвокат челябинки Андрей Лепехин относится к проверке весьма сдержанно. И даже не вполне уверен, найдут ли силовика, толкнувшего женщину. «Если захотят, найти не проблема. Там ведь наверняка какие-то задержания проводились. Значит, есть протоколы, в протоколах указаны имена силовиков, проводивших и оформлявших задержание. И после всего этого вычислить, кто именно толкнул – не проблема. Но я думаю, искать не будут. Даже, скорее всего, уголовное дело не возбудят», – рассказал Лепехин РИА «Новый День».

Челябинск, Виктор Елисеев

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