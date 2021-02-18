Челябинку признали виновной в попытке оттеснить силовиков. Судили без адвоката

В Челябинске продолжают преследовать участников акции протеста, состоявшейся 31 января. Сотрудники полиции выясняют личности участников по видеозаписям и оформляют материалы для привлечения их к ответственности.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Челябинске задержали общественницу Инну Пономареву: ее вызвали утром в полицию для дачи показаний в рамках дела по статье 20.2 (часть 8) КоАП РФ (нарушение порядка проведения массового мероприятия, повторное нарушение). А потом обвинили в том, что она «находилась в составе неограниченного количества людей на проезжей части улицы Энгельса, выкрикивала лозунги «Это наш город!» и «пыталась оттеснить сотрудников правоохранительных органов».

Около 11:00 Пономарева сообщила друзьям, что ее задержали и велели выключить телефон. Связаться с родными и адвокатом ей не дали.

В 16 часов Тракторозаводский районный суд начал рассматривать дело Пономаревой – до этого момента общественница 7 часов находилась в полиции.

Первым делом Пономарева заявила ходатайство о переносе дела в Калининский райсуд – по месту жительства. Отметим, что перекресток Ленина и Энгельса, где подсудимая, якобы, пыталась «оттеснить сотрудников правоохранительных органов», находится в Центральном районе. Однако судья сообщила, что правонарушение было выявлено в служебном кабинете полиции, который расположен в доме №11-б на проспекте Ленина – это территория Тракторозаводского района, поэтому в переносе разбирательства в Калининский райсуд отказано.

Пономарева также заявила, что нуждается в услугах адвоката: ее защитник занят в другом процессе и не смог присутствовать на суде. Он даже не был извещен, что Пономареву сегодня будут судить, ведь в полиции еще утром потребовали, чтобы общественница выключила телефон.

Судья дала 10 минут дозвониться до адвоката. И, поскольку этого не удалось, пришла к выводу, что подсудимая вполне могла связаться с защитником утром, и в удовлетворении ходатайства о защитнике отказала. Челябинке пришлось защищаться самостоятельно.

В качестве доказательств обвинение предоставило видеозаписи: «Ваша честь, обратите внимание: мы не препятствуем, не мешаем движению автомобилей. Я не скандирую лозунги, я молчу на видеозаписи. Машины спокойно проезжают. Я отвожу человека в сторону, чтобы проехал грузовик, – прокомментировала первый сюжет Пономарева. – Горит зеленый сигнал светофора, мы пытаемся перейти дорогу. Нам преграждают дорогу люди в форме без опознавательных знаков». На втором видео ее и вовсе не оказалось.

В итоговом слове Пономарева заявила, что ничего не нарушала, а лишь реализовала свое право, гарантированное Конституцией, собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (статья 31).

Однако судья сочла, что вина Пономаревой доказана и приговорила ее к аресту на 10 суток.

Челябинск, Павел Зварзин

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