Челябинская общественница, осужденная без адвоката, продолжает голодовку

Челябинская общественница Инна Пономарева четвертые сутки продолжает голодовку.

Как уже сообщал «Новый День», 18 февраля Тракторозаводский районный суд Челябинска признал ее виновной в повторном нарушении и отправил под арест на 10 суток. При этом, суд над Пономаревой проходил без адвоката. Общественница считает свое задержание и приговор незаконными. Она не принимает пищу с утра четверга.

«Голодовка продолжается. Не ем уже 75 часов, – сообщила сегодня Пономарева друзьям. – У меня все нормально, чувствую себя хорошо. Проблем по содержанию нет, сотрудники спецприемника носятся со мной, как с расписной торбой».

Защита общественницы обжалует решение суда.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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