Челябинская общественница, осужденная без адвоката, объявила голодовку

Челябинская общественница Инна Пономарева объявила голодовку.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Тракторозаводский районный суд Челябинска признал ее виновной в повторном нарушении и отправил под арест на 10 суток. При этом, суд над Пономаревой проходил без адвоката, так как его не успели известить о судебном разбирательстве. Дело в том, что Пономареву вызвали утром 18 февраля как свидетеля и почти сразу же задержали, изъяв у нее телефон, а через несколько часов отправили в суд. Ее защитник в это время был в отъезде, но судья сочла, что это обстоятельство не может быть препятствием для судебного разбирательства.

Пономарева сочла свой арест незаконным и объявила голодовку. Сегодюня к ней уже вызывали скорую помощь.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.02.21

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