За Крым можно, а за Навального нет: в Челябинске в честь Крымской весны массово нарушили меры безопасности и распоряжение губернатора (ФОТО)

18 марта исполнился год с введения в Челябинской области режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшее время в соответствующий указ губернатора неоднократно вносились изменения. На сегодняшний день действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, масочный режим и требование социальной дистанции.

И все они были сегодня нарушены, где состоялся концерт, приуроченный к 7-ой годовщине вхождения Крыма в состав России. На Кировке собралась большая толпа: социальную дистанцию никто не соблюдал, большинство зрителей были без масок.

Фото telegram-канала «Я выхожу Челябинск»

Пример подавал глава Калининского района Сергей Колесник

Фото telegram-канал «Я выхожу Челябинск»

Как выяснилось, студентов и пенсионеров приводили и привозили организованно и даже из других районов области.

Некоторых зрителей тщательно оберегали от контактов с блогерами и журналистами. Например, представители «Мечела» не дали поговорить с знаменосцем Совета молодежи ОАО ЧМК, заявив, что все интервью нужно согласовывать с руководством. Кс тати, все молодые сотрудники ЧМК тоже была без масок.

«Центр города сегодня собрал очень много человек, – написал telegram-канал «Я выхожу Челябинск». – Правда, в том числе, это были согнанные студенты. Интересно, почему же они беспрепятственно поучаствовали в акции? Неужто духовные скрепы защищают от коронавируса? Или ректоров городских вузов «попросили» настолько настойчиво, что они оказались готовы поставить здоровье своих студентов под угрозу?»

Кстати, интересно, что по поводу сегодняшнего мероприятия думает первый вице-губерантор Ирина Гехт? Считает ли она, что и для зрителей «крымского концерта», нарушивших распоряжения губерантора Текслера и требования Роспотребнадзора, коронавирус и ОРВИ будут «достойной наградой»? Или, по ее мнению, инфекция должна поражать только участников акций протеста и обходить стороной тех, кто собрался на мероприятия, санкционированные властями?

Между прочим, губернатор Алексей Текслер сегодня сообщил, что эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения области превышен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.21

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