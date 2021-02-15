Челябинская мэрия считает участников Марша Немцова более заразными, чем лыжников-любителей

Администрация Челябинска оказалась согласовать проведение акции «Марш Немцова», заявленное на 27 февраля.

Как уже сообщал «Новый День», акцию планировалось провести в день шестой годовщины убийства Бориса Немцова. Предполагалось, что участники шествия (заявлялось 499 человек) пройдут по пешеходной части проспекта Ленина от памятника Курчатову до Алого поля, где проведут митинг.

Политической целью акции заявлось привлечение «внимания власти и широкого круга общественности к необходимости демократических перемен путем участия в выборах, неотъемлемости конституционных прав и свобод человека, необходимости их соблюдения и защиты, а также недопустимости их ограничения».

Организаторы, в роли которых выступили представили челябинского регионального отделения партии «Яблоко» просили мэрию «в случае, если в указанное время заявленные площадки будут заняты под другие мероприятия», предложить другое время для проведения акции.

Однако чиновники нашли другой предлог для несогласования: угрозу распространения коронавирусной инфекции. И предложили провести акцию « как только это позволит санитарно-эпидемическая обстановка на территории города».

Инициаторы акции обвинили чиновников в организации несанкционированных мероприятий и заявили о намерении подать на мэрию в суд:

«Челябинское «Яблоко» обжалует этот отказ в суд потому что:

– проведение публичных мероприятий на территории Челябинской области допускается при условии соблюдения социального дистанцирования – 1,5м. и ограничения по одновременному присутствию граждан не более 60 %.

– мы взяли на себя ответственность по обеспечению безопасности и соблюдению данных условий.

– предполагаемая расчетная заполняемость (мы заявляли 499 человек, норматив 1 человек на 1 квадратный метр) Алого поля – 17%, площади у памятника Курчатову – 3%.

«Они даже не пробовали согласовать шествия 23 и 31 января», – говорили они (чиновники – прим. РИА «Новый День»).

По словам местных СМИ: «13 февраля на стадионе им. Е. Елесиной прошло одно и самых масштабных и массовых мероприятий» – Лыжня России», – заявил руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Действительно, в забеге «Лыжня России» только в Челябинске принял участие около 5 тысяч человек. И все они в начале и конце мероприятия собирались вместе на стадионе имени Елесиной – без масок и социальной дистанции.

Челябинцы уже предлагают провести Марш Немцова на лыжах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.02.21

Южноуральские мукомолы добрались до Мали. / Число инфицированных COVID-19 в Челябинской области превысило 49 тысяч. / В администрацию Верхнего Уфалея продолжают возвращать «бывших». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»