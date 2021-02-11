В Челябинске заявили о проведении Марша Немцова

В Челябинске собираются провести Марш Немцова – соответствующее уведомление подано сегодня в мэрию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатором акции выступило региональное отделение партии «ЯБЛОКО».

Напомним, 27 февраля 2015 года в Москве застрелили политика Бориса Немцова. В Челябинске шестую годовщину его смерти решили отметить митингом-шествием.

Мероприятие собираются провести 27 февраля. Участники шествия планируют дойти по пешеходной части проспекта Ленина от памятника Курчатову до Алого поля, где и провести митинг.

Политической целью акции заявлено привлечение «внимания власти и широкого круга общественности к необходимости демократических перемен путем участия в выборах, неотъемлемости конституционных прав и свобод человека, необходимости их соблюдения и защиты, а также недопустимости их ограничения».

Заявленное предполагаемое количество участников – до 499 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

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