Ирина Гехт раскритиковала плоды своей успешной работы по оптимизации здравоохранения

В Миассе будет работать комиссия областного Минздрава. Поводом для внеплановой инспекции послужил скандал одной из городских больниц, где уборщица вытерла пациентке лицо половой тряпкой.

Как уже сообщал «Новый День», видео инцидента, произошедшего в травматологическом отделения миасской больницы №2, очевидцы опубликовали в социальных сетях. Руководство больницы обвинило в разразившемся скандале пациентку и обратилось в прокуратуру с требованием установить автора видео.

Между тем, в министерстве здравоохранения Челябинской области в этой истории увидели повод для проверки:

«Видеосюжет об инциденте в больнице Миасса содержит материалы, отражающие нарушение прав пациента, – сообщили в ведмостве. – Министерством здравоохранения Челябинской области инициировано проведение выездной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс».

По результатам проверки в отношении лиц, допустивших выявленные нарушения, будут приняты дисциплинарные меры».

«Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, и происходят такие вопиющие истории, как в Миассе, – заявила первый вице-губернатор Челябиснкой области Ирина Гехт. – Грубые нарушения очевидны, завтра в Миасс выезжает комиссия министерства здравоохранения. По результатам будут приняты очень жесткие меры реагирования. И не только и не столько в отношении уборщицы, но, прежде всего, в отношении главного врача. Который даже не понимает всей меры ответственности, продолжая винить пациентку и направляя запросы в прокуратуру с требованием поиска и наказания автора видео. Увольнение – вот лучшая прививка от равнодушия и безответственности»

Отметим, что оптимизация здравоохранения, начатая в Челябинской области в 2012 году, когда Ирина Гехт была вице-губернатором по социальным вопросам и курировала этот процесс, проводилась именно из соображений экономики, точнее, максимального сокращения расходов. В итоге за 2 года – к моменту назначения Гехт сенатором – число учреждений фтизиатрической службы, например, сократилось почти в 3 раза, число психиатрических больниц – на треть, медико-биологических служб – в 2,5 раз. За счет этого, отчитывались чиновники, удалось сэкономить бюджетных средств на 76,8 миллионов рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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