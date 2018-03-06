Дооптимизировались: в России за 20 лет уничтожили систему первичной медицинской помощи

Представители медицинского сообщества рассказали о печальных последствиях реформы здравоохранения в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы доступности и качества бесплатной медицинской помощи в стране обсуждались сегодня на межрегиональном форуме в Челябинске.

Один из докладчиков – член общественного совета при минздраве РФ Сергей Лазарев представил данные Росстата о численности медицинских организаций за последние два десятка лет.

Так, по состоянию на 1995 год в России насчитывалось свыше 12 тысяч больничных организаций. К 2010 году их стало вдвое меньше – 6,3 тысячи учреждений. В последующие годы закрылось еще несколько сотен больниц, и к 2014 году их осталось чуть более 5,5 тысяч.

Согласно официальной статистике, в большинстве случаев реструктуризация коснулась первичного звена здравоохранения.

С середины 90-х количество участковых больниц в стране сократилось на 98%, с 4,4 тысячи учреждений до 97.

Основная масса сельских медицинских организаций была закрыта в период с 2005 по 2010 годы. «Мы закрыли больницы, где было 5-10 коек, где человеку могли сделать укол, поставить капельницу, – отмечает г-н Лазарев. – Я живу в Подмосковье, и сейчас у нас капельницу ставят на дому соседи».

Вопреки уверениям властей о доступности медицинских услуг в рамках проводимой оптимизации статистика свидетельствуют о том, что в период с 1995 по 2014 годы количество больничных коек в стране уменьшилось более чем в 2 раза.

Что касается фельдшерско-акушерских пунктов, то здесь чиновники буквально путаются в цифрах. Данные Росстата гласят, что число ФАПов за два десятка лет сократилось на четверть.

«Самое интересно, что когда мы с активистами ОНФ пытались посчитать число существующих в России ФАПов, выяснили, что три доклада главы российского минздрава в течение полугода содержали разные цифры, – отмечает т г-н Лазарев. – Первая цифра: рост на 600 ФАПов. Затем эту цифру поправили, оказалось зафиксирован не рост, а уменьшение. Однако уже через месяц чиновники решили, что уменьшение было, но не в таких объемах. В итоге получилось, что в настоящий момент, особенно после призыва президента Владимира Путина открывать новые фельдшерско-акушерские пункты, никто не знает, сколько их у нас».

Специалисты подсчитали, что для 100%-ного охвата сельских населенных пунктов медицинскими организациями на сегодняшний день необходимо открыть 17,5 тысяч ФАПов. Эта цифра равна количеству российских сел, в принципе, не имеющих доступа к медицинским услугам. Любопытно, что 35% не обслуживаемых медиками территорий вообще не охвачены маршрутами общественного транспорта.

Докладчик отметил еще один интересный факт: зачастую регионы отчитываются по факту строительства ФАПов, а не их открытия. Разница в цифрах колоссальная.

Как правило, запустить фельдшерско-акушерские пункты в работу чиновникам на местах мешает другая острая проблема здравоохранения – дефицит кадров. С 1995 года число работающих фельдшеров сократилось в четыре раза. За это же время были упразднены практически все курсы подготовки специалистов со средним специальным медицинским образованием.

«Когда мы развиваем высокотехнологичную помощь, надо понимать, что пациент вернется на реабилитацию в первичное звено. А там кто-нибудь сидит? Нет. Тогда возникает вопрос: а почему мы доводим население до особо тяжелых болезней? Да потому что в первичном звене мы не лечили, не обследовали, не делали профилактику. В итоге дошли до критической точки, когда сектор ВМП оказался перегружен пациентами», – заключает эксперт.

Челябинск, Юлия Димова

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