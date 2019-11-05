В южноуральской больнице пациентке вытерли лицо половой тряпкой

В больнице Миасса уборщица вытерла лицо пациентки грязной половой тряпкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщину, в чьи обязанности входит уборка помещений медицинского учреждения оказалась недовольна, обнаружив на полу палаты испражнения. Видео инцидента, произошедшего в травматологическом отделения миасской больницы №2, очевидцы опубликовали в социальных сетях.

В ролике видно, как уборщица высказывает недовольство тем, что пациентка изгадила палату и испачкалась фекалиями сама. При этом женщина, находящаяся в палате, ведет себя явно неадекватно и, по всей видимости, не может отдавать отчета в своих поступках.

В конце концов, сотрудница больницы вытирает пациентке лицо половой тряпкой, смочив свое орудие в тазике с явно грязной водой.

Отметим, что многие участники сообщества, где был опубликован ролик, встали на сторону уборщицы. Впрочем, их оппоненты настаивали на необходимости более ответственного подхода к выполнению сотрудниками учреждения своих обязанностей. А один из комментаторов заявил, что подобное поведение – далеко не самое вопиющее, которое можно наблюдать в стенах этой больницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.11.19

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