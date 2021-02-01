«Выйду за самого черта лысого…» Экс-депутат объяснил, почему челябинцы выходят на акции протеста

Экс-депутат Калининского района Челябинска Николай Ольховский объяснил, почему челябинцы выходят на акции протеста.

«Митинги – это не про Навального, а про наше будущее! – заявил он. – Если ничего кардинально не изменить, через 10-15 лет Челябинск будет в заднице. Простите за это слово, но любое другое не отражает всего ужаса нашей ситуации. Бардак царит во всех сферах управления городом, которые я вижу.

Вице-мэр по дорожной деятельности обещал по гарантии отремонтировать пешеходные переходы, которые изуродовали некачественным ремонтом подрядчики. А вместо этого просто убрал из госконтрактов на 2021 год требование об исполнении стандарта, на основании которого этого качества хоть как-то можно было добиваться (СП 59.13330.2016).

Вице-мэр по социальной политике обещал решить проблему с переходами на площади Революции для инвалидов. Деньги потратили, подъемники установили. Не работают. И никого не уволят за безответственность, не посадят за растраты.

Вице-мэр по правовым вопросам выделила десятки миллионов рублей на снос незаконных ларьков на 2020 год. А сейчас тупо не отвечает на просьбу предоставить фотографии демонтажа и список адресов, где незаконные ларьки демонтировали. Кто-то в городе вообще может назвать дату, когда снесут весь этот бред в моем микрорайоне?

Сама мэр обещала обеспечить нормальную уборку снега в Челябинске. Но сейчас половина тротуаров завалена грязным колдобистым снегом. Половина пешеходных переходов перекрыта валами снега и грязи, сгребенных с проезжей части. Дорожники, не стесняясь, валят грязь с дорог на остановки общественного транспорта и тротуары. Про такие «мелочи», как перекопанные строителями газоны и тротуары уже даже и заикаться не вижу смысла. Все равно – как об стенку горох!

Конца и края этому не видно. Изменения в Челябинске за два последних года чисто косметические: несколько скверов, выжигающая по ночам глаза водителей иллюминация и сотня зеленых автобусов. Все. Мэрия Челябинска ни к чему не стремится, ни за что не отвечает и ни о каком будущем для челябинцев не думает. Они тупо штампуют госконтракты, чтобы отчитаться об освоении бюджета, и сделать вид, что «проблем много, но они решаются!»

В этих условиях я выйду и за Навального, и за Гуса Хиддинка, и за самого черта лысого – только чтобы эти люди как можно скорее покинули руководящие посты, находясь на которых они так топорно и безалаберно управляют городом. И никогда туда больше не вернулись. У меня нет других вариантов. Я даже депутатов, которые старательно закрывают на это глаза, отозвать больше не могу! Спасибо поправкам в ФЗ-131, внесенным 09 ноября 2020 года.

Какие у меня и у других челябинцев есть еще варианты, кроме митингов, чтобы отозвать властные полномочия у людей, которым мы больше не доверяем?

Как уже сообщал «Новый День», 23 и 31 января несколько тысяч челябинцев вышли на акции протеста, устроив шествия через центр Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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