Челябинская область не вошла в число регионов с благополучной ситуацией по COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлено 287 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 43 тысячи 813 зараженных. 1 тысяча 628 из них умерли (непосредственно от инфекции – 735).

Отметим, что с начала января областные власти заявляет, что индекс распространения коронавируса на Южном Урале не превышает 0,8. Однако эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, проанализировав официальные данные, не включил область в число благополучных регионов, где

область не вошла в число благополучных регионов, где коэффициент контагиозности не достигает 0,9.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.01.21

В Челябинске микроавтобус сбил на зебре женщину с ребенком. / Челябинцев возмутил «марш» дорожников с поднятыми ковшами (ВИДЕО). / В отношении руководства челябинского МУПа возбудили уголовное дело из-за торговли в переходе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»