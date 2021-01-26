В России определили регионы с наиболее благополучной ситуацией по COVID-19

Ситуацию в России по заболеваемости COVID-19 можно расценить как позитивно-стабильную: страна уже прошла плато зараженности, в большинстве регионов отмечено снижение темпов распространения инфекции. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проанализировав официальные данные по коронавирусу, ученый разбил субъекты РФ на 4 группы. В «зеленую» (или позитивную группу) с индексом распространения меньше 0,9 вошли Москва, Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Адыгея.

Вторая группа – «стабильная» – с индексом 0,9 – 1 включает 58 регионов.

«Сейчас ситуация урегулировалась, количество ежедневных выявленных случаев и смертельных исходов ощутимо снижается. И показатель R в регионах отражает именно этот спад, – цитирует Тавадяна РИА «Новости». – На этот момент в позитивно-стабильной зоне угасания заболевания находятся 68 из 85 регионов России. До середины весны этот показатель будет расти».

В 17 регионах индекс распространения превышает 1, что означает увеличение заболеваемости. 14 территорий Тавадян отнес в группу с удовлетворительной динамикой. Это Белгородская, Иркутская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Смоленская области, Башкортостан, Красноярский, Ставропольский и Хабаровский края, а также Чечня и Севастополь. В этих территориях индекс равен 1 – 1,1.

Самая сложная ситуация отмечена в Костромской области, Еврейской автономном области и на Чукотке, где коэффициент контагиозности достигает 1,2.

Москва, Игорь Юров

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