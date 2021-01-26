В Верхнем Уфалее выбрали главу администрации: что он обещал

В Верхнем Уфалее выбрали главу администрации.

Как уже сообщал «Новый День», определиться с сити-менеджером с первого раз не получилось: областные власти не смог договориться с местными депутатами, большинство из которых отказалось поддерживать кандидатуру, предложенную губернатором.

Поэтому пришлось искать компромиссную фигуру. Проанализировав список участников второго конкурса, наблюдатели пришли к выводу, что это Сергей Тарасов, некогда занимавший пост вице-мэра по социальным вопросам, а потом переехавший в Екатеринбург. Наблюдатели оказались правы.

Сегодня Собрание депутатов Верхнего Уфалея единогласно поддержало Тарасова.

Напомним, что заседание конкурсной комиссии проходило в закрытом режиме, поэтому узнать программы кандидатов широкой общественности не удалось. Озвучивать планы претендентов на сегодняшней сессии Собрания тоже не стали: депутаты просто заполнили бюллетени.

Однако «Новый день» нашел программу Сергея Тарасова, озвученную 10 лет назад, когда он первый раз баллотировался на пост мэра.

Тогда он заявлял: «Я думаю о будущем Верхнеуфалейского городского округа. О городе и поселках, в которых остановлены рост безработицы и падение уровня жизни людей. О городе, где нет борьбы за полномочия между ветвями власти, которая приводит к параличу муниципальной системы. Об экономике, которая освободилась от оков непомерных налогов, бюрократии и коррупции. О будущем сильного города, где живут красивые и успешные люди. Что нам мешает? Безответственность местной власти, отсутствие профессионализма и политической воли. (…)

Я считаю, что Верхнеуфалейский городской округ к успеху может привести новый долгосрочный курс развития, который базируется на трех важных составляющих. Это:

1. Конкурентоспособная экономика.

2. Сильная городская власть.

3. Сильное гражданское общество.



Реализации этих трех пунктов программы я хочу посвятить пять лет своей работы на посту главы городского округа».

Тарасов заявлял, что намерен восстанавливать местного производство, развивать сельские населенные пункты, снижать местные налоги. Обещал глубокую модернизацию сферы ЖКХ, направленную на повышение качества услуг;обеспечить городской округ доступным жильем, качественными дорогами между населенными пунктами округа и внутри их.

«Я собираюсь создать условия и приложить максимум усилий для подготовки инновационного и технологического прорыва, – говорил Тарасов. – Я создам специальный городской комитет, который будет определять цены для граждан на основные коммунальные услуги, предоставляемые не монополиями. А в самой системе ЖКХ организую конкурентную среду из организаций, заинтересованных в каждом конкретном пользователе коммунальных услуг.

Я начну комплексную целевую программу борьбы с коррупцией. Предполагается широкое применение административных наказаний, а также запрета на профессию в городе».

А еще он обещал:

«Я создам персональную ответственность депутатов перед избирателем. Собрание депутатов – это политический, а не хозяйственный орган.

Десятки центров инициатив на местах

Я сделаю так, что все ключевые решения, связанные с предоставлением публичных услуг гражданам, ремонтом школ и больниц, прокладки новых дорог будут приниматься после одобрения гражданами.

Человек рожден свободным

Я выступаю за активное развитие институтов гражданского общества. Общества, которое невозможно без свободы слова, свободы вероисповедания, права на собрания и объединения, уважения к мнению других. Я сделаю все для установления общественного контроля за действиями власти через развитые общественные институты и независимые СМИ».

И гарантировал: «Изменения почувствует каждый уфалеец. Люди станут богаче и будут спокойно смотреть в собственное будущее. Наши дети и внуки будут жить в новом городе, где не будет коррупции, бедности и произвола чиновников. В новом Уфалее будет эффективная экономика, профессиональная власть».

Интересно будет посмотреть.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 26.01.21

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