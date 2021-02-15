В администрацию Верхнего Уфалея продолжают возвращать «бывших»

Новый глава администрации Верхнего Уфалея Сергей Тарасов продолжает возвращать в мэрию в «команду Казакова».

Как уже сообщал «Новый День», Тарасов стал сити-менеджером Уфалея по итогам конкурса в конце января. У него уже был опыт чиновничьей работы: в 2010 – 2015 годах, во время мэрства Павла Казакова, он занимал пост вице-мэра по социальным вопросам.

Возглавив администрацию, Тарасов первым делом вернул самого Казакова – на должность зама по вопросам ЖКХ. Сегодня было озвучено новое назначение. Вице-мэром по социальным вопросам стала учительница начальных классов Ольга Монина. У нее нет опыта работы в администрации города: долгое время она занимала разные должности в структурах, управляющих социальной сферой предприятия «Уфалейникель», в команде которого и прошла в городское Собрание депутатов в 2010 году. После отставки Казакова в 2015 году и смены депутатского корпуса Монина ушла работать в школу.

Напомним, в 2010 -2015 годах администрация Верхнего Уфалея, городское Собрание депутатов и местное отделение «Единой России» работали настолько результативно, что на выборах в сентябре 2015 года партия власти получила лишь 1 депутатский мандат из 20, еще 3 места в Собрании достались сторонникам партии. Остальные поделили между собой представители системной оппозиции и независимые кандидаты.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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