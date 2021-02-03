Курс назад: в мэрию Верхнего Уфалея возвращаются нелюбимые чиновники

В администрацию Верхнего Уфалея вернулся бывший мэр Павел Казаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый глава администрации Сергей Тарасов пригласил своего бывшего шефа стать вице-мэром по жилищно-коммунальному хозяйству.

Тарасов объяснил свой выбор тем, что ему некогда вникать ситуацию, а Казаков хорошо знает сферу и вообще он «опытный человек с новым взглядом».

Отметим, что в бытность Казакова главой Верхнего Уфалея постоянно возникали скандалы как раз в сфере ЖКХ. Город копил миллионные долги перед поставщиками ресурсов (и в 2014 году стал лидером по этому показателю), из-за чего горячую воду в Уфалее отключали на все лето; прокуратура привлекала его к ответственности, а в конце мэрского срока Казаков вошел в пятерку глав муниципалитетов, пользующихся наименьшим доверием населения.

Впрочем, и сам Тарасов на посту зама Казакова по социальной сфере особыми успехами не блистал. Именно при нем в городе вспыхнул «бунт медиков», дефицит педиатров достиг 50%; возникли проблемы со «скорой помощью», а сам город вошел в число 8 муниципалитетов с ухудшившимся «социальным самочувствием» жителей.

Кстати, в 2019 году, объясняя, почему южноуральские ТОСЭР, к которым относится и Верхний Уфалей, никак не могут привлечь инвесторов, Алексей Текслер говорил, что главная проблема кроется в отсутствии социальной сферы. И уже через год тот же губернатор согласовал на должность главы администрации Уфалея человека, который эту социальную сферу так «успешно» оптимизировал.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 03.02.21

«Диктатура паразитов»: у Кремля осталась только «дубинка», нынешний кризис – финальный. / Чиновные аудиторы решили узнать мнение южноуральцев об экологии. / «Воспрепятствование работе СМИ влечет уголовную ответственность»: Союз журналистов России вступился за задержанных силовиками коллег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»