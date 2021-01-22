Кулуарные выборы: главу Верхнего Уфалея определяют в закрытом режиме

Выборы главы администрации Верхнего Уфалея вышли на финишную прямую.

Как уже сообщал «Новый День», полномочия действующего сити-менеджера Веры Усковой истекли в минувшем году. Определиться с новыми сити-менеджером должны были 18 ноября. Свои кандидатуры выдвинули 8 человек, среди которых был и депутат Совета Тракторозаводского района Челябинска Роман Муратчин.

Его называли «человеком губернатора»: предполагалось, что именно возглавит город. Но местные с этим не согласились. Глава региона оказался, по сути, в безвыходной ситуации. И проиграл первое «сражение».

Пришлось срочно искать компромиссную фигуру. Нашли в Екатеринбурге.

Вторая кампания прошла почти незаметно. К участию допустили пятерых: пенсионерку Галину Зырянову, директора МУП «Энергетик» Андрея Ефремова, заместителя директора частной компании из Екатеринбурга Андрея Туркина, руководителя обособленного подразделения ЗАО «Южноуральский лизинговый центр» в Екатеринбурге Сергея Тарасова Сергей Тарасов и начальника юридического отдела МУП «Водоканал» Александра Плеханова.

Двое последних уже работали в мэрии Верхнего Уфалея при предыдущем градоначальнике Павле Казакове (на этот раз он тоже баллотировался на пост главы – в ходе первой кампании).

Туркин на сегодняшнее заседание комиссии не явился. Остальные четверо прошли тесты, ответили на вопросы комиссии и презентовали свои программы. Но уфалейцы об их планах вряд ли когда-нибудь узнают: конкурс почему-то проходил в закрытом режиме.

Впрочем, горожане еще в конце декабря говорили о том, что в финал выйдут Плеханов и Тарасов. Последний считается кандидатурой губернатора и фаворитом кампании.

Первая часть народных предсказаний уже сбылась: комиссия выбрала Плеханова и Тарасова.

Окончательное решение должны принять депутаты 26 января.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 22.01.21

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