Прокуратура оспаривает оправдательный приговор участникам акции «Он нам не царь»

Прокуратура оспорила решение суда, вынесенное в отношении участников акции «Он нам не царь».

Как уже сообщал «Новый День», всероссийская акция была инициирована Алексеем Навальным в мае 2018 года и приурочена к инаугурации Владимира Путина на очередной президентский срок.

В Челябинске акция состоялась 5 мая: горожане собрались в центре и направились к Алому Полю. Полиция перекрыла пешеходный переход, чтобы не пустить участников акции в сквер, но толпа митингующих прорвала цепь силовиков. Часть активистов была задержана. Среди них оказались 43-летняя Оксана Еремина и 26-летний Юрий Вашурин. Их обвинили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство по политическим мотивам по предварительному сговору).

В обвинительном заключении говорилось, что они «…грубо, дерзко и цинично… начали активное движение вперед…» Обвинение запросило для каждого по 3,5 года колонии.

Однако в середине января суд оправдал фигурантов дела с правом на реабилитацию. Прокуратура же настаивает на виновности челябинцев и требует для них лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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