В Челябинске врачи спасли беременную с полным поражением легких

В ковидном роддоме медики спасли новорожденного и его мать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в течение месяца медики ОКБ №2 боролись за жизнь жительницы Магнитогорска и ее новорожденного сына.

Заболела женщина в декабре минувшего года. Сначала думала: обычная простуда, но дело оказалось намного сложнее – она заразилась коронавирусной инфекцией. Когда будущей маме сделали КТ, ее легкие были поражены на 95%.

На 27-й неделе уралочку доставила в Челябинск на вертолете бригада центра медицины катастроф. Состояние было крайне тяжелым, шансы на спасение невелики. Женщину разместили в ОКБ №2, где действует единственный в регионе ковидный роддом.

Чтобы избегнуть осложнений, решено было делать кесарево сечение. В течение месяца детские и взрослые анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи боролись за жизнь мамы и малыша.

«За каждого пациента мы переживаем как за родного, но это был особый случай, прогнозы были не самые хорошие, ситуация критической, – рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ-2 Екатерина Воропаева. – Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, что сейчас кризис позади, и их жизни ничего не угрожает».

На данный момент малыш в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Его мать Светлана также рядом с сыном.

Челябинск, Виктор Елисеев

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