Задержка развития, преждевременные роды – Минздрав раскрыл данные о последствиях ковида у беременных

Коронавирус негативно сказывается на течении беременности и нередко вызывает внутриутробную задержку развития плода, а также преждевременные роды. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения России со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

За последние год и месяц в стране выявлено 35 тысяч случаев коронавируса у беременных женщин, а также у женщин во время родов и послеродовом периоде. Более 15 тысяч пациенток с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией уже родили, сообщили агентству в минздраве.

Там отметили, что более чем половине женщин, перенесших коронавирус во время беременности или болевших им к моменту родов, потребовалось кесарево сечение. «Это выше среднего в популяции», – утончили в минздраве.

Как правило, беременные болеют легко или средне, но тяжелые и крайне тяжелые пациентки в этой группе встречаются чаще, чем в группе пациенток такого же возраста, которые не находятся в положении. О том, передается ли инфекция от матери к ребенку во время беременности и есть ли у рожденных от коронавирусных матерей антитела к Covid-19, минздраву неизвестно. «Достоверного подтверждения этому на сегодняшний день нет», – сказали «Новому Дню» в ведомстве.

В минздраве также не ответили на вопрос агентства о том, в скольких случаях у переболевших коронавирусом прервалась беременность и в скольких случаях была зарегистрирована смерть ребенка в родах или в неонатальный период. Однако такие ситуации есть. Об этом рассказывают сами женщины, которые перенесли коронавирус во время беременности. Целую серию отзывов мам опубликовала в своем инстаграме неонатолог из Тюмени – с ее разрешения (и при условии сохранения анонимности, поскольку минздрав запретил медикам давать комментарии СМИ в случаях, касающихся коронавируса) «Новый День» публикует истории женщин, переболевших Covid-19 во время беременности.

«Я переболела ковидом на 24 неделе беременности, болезнь протекала в легкой форме – один раз поднялась температура до 37,5 и обоняния не было несколько дней. Два ПЦР-теста были отрицательными, но анализ на антитела подтвердил, что это была не ОРВИ, а коронавирус. Беременность у меня протекала прекрасно, не было токсикоза, все анализы были в норме – до 28 недели. Тогда появился белок в моче, носить дольше не удалось. В итоге на 30 неделе появилась на свет наша дочь. Было экстренное кесарево сечение. Анализ последа показал прогрессирующую внутриутробную инфекцию. У дочки анализ крови тоже показал антитела к коронавирусу. Сейчас уже все хорошо, но в отделении патологии, где мы лежали, каждый второй ребенок был с пневмонией разной степени тяжести», – рассказала одна из мам.

О том же рассказывают другие женщины: «Сильно заболела на 16-17 неделе, тест не брали, а в 26 недель начали подтекать роды, так что в 28 недель родила. После того как вышла из больницы, сделала тест на антитела – было такое количество, как будто я из ковидного госпиталя вышла. У ребенка была тяжелая двусторонняя пневмония – четыре дня на ИВЛ, шесть на СИПАП (также методика вентиляции легких, – прим. ред.), два с половиной месяца на кислороде».

К сожалению, некоторые случаи заболевания коронавирусом – даже в легкой форме – приводили к гибели детей в утробе матери. «Я заболела на 25 неделе, вызвала врача, но на тот момент если не задыхаешься и сатурация хорошая, «корону» не ставят, а у меня была температура и полная потеря обоняния и вкуса. Температура через четыре дня прошла, обоняние вернулось на 80%, а ровно в 27 недель пошла к врачу с предчувствием нехорошего – доплером нашли два сердечка наших девочек, но я попросила УЗИ, которое показало, что у одной дочки сердце не работало, примерно пять дней как она умерла. Вторая дочь жива, но нарушен кровоток. Меня положили в перинатальный. Кровоток то улучшался, то ухудшился, никто не мог понять, в чем дело. В итоге в 28 недель мне сделали доплер и увидели, что пуповинный кровоток нарушился сильно. Провели экстренное кесарево сечение, провела на СИПАП четыре дня, сейчас все хорошо, развивается отлично, есть гемангиомы, видимо, последствие ковида. Уже после ее рождения сдавали анализы и выяснили, что есть антитела. Тогда и поняли, что это все же был ковид, был сильнейший тромбоз», – рассказала одна из мам.

И у женщин, у которых беременность протекала хорошо, после коронавируса начинались проблемы. «Переболели ковидом с мужем, и через неделю, в сроке 29,5 недель случились преждевременные роды – двойня. Всю беременность проходила без осложнений, все было хорошо, но в один момент все изменилось, отошли воды. Говорят, что ковид не влияет, а я не вижу другой причины, ведь все анализы, состояние было идеальное», – поделилась мама двойняшек.

У детей женщин, которые переболели тяжело, нередко проявлялись и более серьезные последствия. «Заболела, когда было 24 недели беременности, а в 27 недель у меня высохли все воды, их вообще не было. На тот момент я лежала в реанимации уже как полмесяца с кислородом. Ковид – основная причина раннего появления доченьки. Последствий других не знаю, все диагнозы, как у недоношенных, – бронхолегочная дисплазия средней степени, ретинопатия. Сейчас дочке 5 месяцев и по зрению пока все хорошо, но были две операции», – сообщила другая женщина.

«Я болела ковидом в первую волну, лежала в больнице в тяжелом состоянии, в итоге родила недоношенную девочку в 29 недель – задержка внутриутробного развития с 24 недели, у дочери больное сердце», – рассказала еще одна переболевшая ковидом.

«Я переболела коронавирусом в среднетяжелой форме на 19-21 неделе. Роды начались на сроке 35 недель, в родах – отслойка плаценты и экстренное кесарево. У ребенка тяжелая пневмония, провел 10 дней на ИВЛ, желудочковое кровотечение, переливали плазму, сейчас на пути к выздоровлению, но еще в неонатологическом отделении», – поделилась женщина.

«Я была одной из первых беременных, заболевших в нашем регионе. Лечили по скайпу московские врачи, и прогнозы были неутешительные – мужу надежды никто не давал. Я была на неинвазивном ИВЛ, 10 дней в реанимации, половину не помню. Невролог сказал, что я заболела на 28 неделе, когда у ребенка все было сформировано, а если бы до 14 недели, то последствия были бы другие. Родила на 33 неделе, экстренное кесарево, сейчас все хорошо, учимся послать, слава Богу, все обошлось», – рассказала еще одна подписчица.

Ранее неонатологи рассказывали «Новому Дню», чем может обернуться коронавирус во время беременности. «Особенно опасен коронавирус, по моим наблюдениям, во втором триместре беременности. Мы пока не знаем, способен ли он преодолевать плацентарный барьер, но в моей практике уже были случаи, когда у беременных коронавирус впоследствии вызвал острую и хроническую плацентарную недостаточность, как следствие – задержку роста плода, гипоксию плода, – говорил «Новому Дню» уральский неонатолог на условиях сохранения анонимности. – К сожалению, уже есть случаи замерших беременностей и выкидышей из-за ковида, а также преждевременных родов».

В оперативном штабе Свердловской области напомнили, что всех беременных с ковидом – вне зависимости от тяжести течения заболевания – госпитализируют. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением в стационаре. Около 89% беременных на Среднем Урале перенесли инфекцию в бессимптомной и легкой форме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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