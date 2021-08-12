В реанимациях находятся три беременные женщины с коронавирусом

Три беременные женщины из 238, болеющих коронавирусом в данный момент, находятся в реанимационных отделениях, все они – на неинвазивной вентиляции легких, то есть дышат при помощи маски с кислородом.

Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области. Беременные женщины в третью волну чаще заболевают коронавирусом, причем иногда – в тяжелых формах, сообщал накануне главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. В Свердловской области действует приказ минздрава региона, по которому всех ковид-положительных беременных госпитализируют. Сейчас их кладут в три основные медучреждения: областную детскую клиническую больницу, НИИ охраны материнства и младенчества и ГКБ №40 в Екатеринбурге.

Всего с начала пандемии коронавирус на разных сроках беременности был диагностирован у 5012 женщин, у болеющих матерей родилось 775 детей – все они, по официальным данным, здоровы. Хотя сами будущие мамы рассказывают: у некоторых беременных случаются выкидыши, преждевременные роды на фоне заражения коронавирусом. Те, кто родил, говорят о задержке роста плода, гипоксии, присоединившихся внутриутробных инфекциях. Об этом уже ранее писал «Новый День».

Добавим, что врачи рекомендуют прививаться всем, кто только планирует беременность. Если женщина уже в положении, то ее окружение должно создать «защитный кокон»: вакцинироваться должны отец, родители, коллеги – словом, все, с кем контактирует будущая мама.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

Ни роддомов, ни моргов, ни врачей: губернатору жалуются на катастрофу в здравоохранении на севере Свердловской области (ФОТО). / В Нижнем Тагиле будут судить подростка, который пьяным насмерть сбил пешехода. / На счета кандидатов в Госдуму поступило 85 млн рублей, потрачено – 26,5 млн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»