Неонатолог рассказал, чем опасен коронавирус у беременных для будущих детей

В Свердловской области родилось 410 детей у женщин, которые во время беременности перенесли коронавирусную инфекцию, об этом «Новому Дню» рассказали в оперативном штабе региона со ссылкой на данные минздрава Среднего Урала. «Более 40% этих женщин стали мамами уже после выздоровления, при этом всю медицинскую помощь они получали в соответствии с установленной на территории региона маршрутизацией в областном и городском перинатальных центрах. Все женщины и дети чувствуют себя хорошо», – заявили в оперативном штабе.

По информации «Нового Дня», не все так радужно – влияние коронавирусной инфекции на течение беременности и здоровье малышей до конца не изучено, уральские неонатологи говорят, что риски весьма высоки. Не только для здоровья, но и для жизни детей. «Особенно опасен коронавирус, по моим наблюдениям, во втором триместре беременности. Мы пока не знаем, способен ли он преодолевать плацентарный барьер, но в моей практике уже были случаи, когда у беременных коронавирус впоследствии вызвал острую и хроническую плацентарную недостаточность, как следствие – задержку роста плода, гипоксию плода», – рассказал «Новому Дню» уральский неонатолог на условиях сохранения анонимности (Минздрав РФ выпустил ранее распоряжение, по которому медикам без одобрения ведомства запрещено давать комментарии по темам, связанным с коронавирусом, в СМИ, – прим. ред.).

Кроме того, специалисты говорят, что при худшем сценарии коронавирусная инфекция у матери во время беременности может привести к еще более печальным последствиям. «К сожалению, уже есть случаи замерших беременностей и выкидышей из-за ковида, а также преждевременных родов», – добавил собеседник агентства.

Заражение коронавирусной инфекцией не обязательно отражается на здоровье малышей. Как рассказала «Новому Дню» мама трехмесячной девочки Оксана, переболевшая коронавирусом в августе, у нее на фоне заражения Covid-19 развилась пневмония, легкие были поражены на 25%, девушку госпитализировали, проводили лечение антибиотиками. «Дочка, к счастью, родилась здоровой, доношенной, в срок. У нас все в порядке», – сообщила она.

Отметим, по информации оперштаба региона, беременных с подозрением на коронавирус отправляют в роддом горбольницы № 14 в Екатеринбурге, тех, у кого подтвердился Covid-19, – переводят в ОДКБ № 1, НИИ ОММ или ГКБ № 40. При этом вне зависимости от течения болезни – даже в легкой и бессимптомной форме – беременным рекомендуют госпитализацию.

«В целом за время распространения инфекции в Свердловской области было зафиксировано нарастающим итогом 2 379 случаев заболевания у женщин в период беременности и раннем послеродовом периоде. Подавляющее большинство из них – 89% – перенесли инфекцию в бессимптомной и легкой форме», – добавили в оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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