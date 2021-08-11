В третью волну коронавирусом стало заражаться больше беременных

В Екатеринбурге во время третьей волны коронавируса, которая идет сейчас, стало больше беременных женщин, которые заразились Covid-19. Об этом рассказал главный эпидемиолог города Александр Харитонов. «Что беспокоит очень, в эту волну стало больше беременных, которые во время беременности заболевают и с коронавирусом попадают в стационар и в реанимацию», – отметил он.

В Свердловской области коронавирус на разных сроках беременности был диагностирован у 5012 женщин, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона. У переболевших или болеющих матерей родились 775 детей, а сейчас болеют 238 будущих мам. «За время пандемии все дети родились здоровыми», – сообщили агентству в оперативном штабе.

Однако сами переболевшие мамы говорят, что все не так радужно. В Свердловской области действует приказ минздрава региона, по которому всех ковид-положительных беременных госпитализируют. Сейчас их кладут в три основные медучреждения – областную детскую клиническую больницу, НИИ охраны материнства и младенчества и ГКБ №40 в Екатеринбурге. Сами будущие мамы рассказывают, что у некоторых беременных случаются выкидыши, преждевременные роды на фоне заражения коронавирусом. Те, кто родил, говорят о задержке роста плода, гипоксии, присоединившихся внутриутробных инфекциях. Об этом уже ранее писал «Новый День».

Харитонов не смог сказать, сколько беременных с коронавирусом сейчас в реанимации. «Но если сравнивать с первой, второй волной, то мы, к сожалению, это наблюдаем. Дело-то ведь не в цифре. А в том, что беременная женщина живет будущим ребенком. И заболевание коронавирусом непонятно как отразится на здоровье будущего ребенка. Хотел бы обратиться всем, что нужно нам вместе с вами сегодня донести до жителей, что беременная женщина должна находиться в защитном коконе: вокруг беременной женщины должны быть все привиты. Не только от коронавируса, от всех инфекций», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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