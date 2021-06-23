В минздраве рассказали, куда повезут новорожденных без ковида от зараженных матерей

Свердловский минздрав опубликовал измененный приказ о медицинской помощи беременным и роженицам с коронавирусом. В целом документ похож на тот, что действовал во время второй волны, но в нем есть несколько новых пунктов.

По-прежнему всех «легких» и бессимптомных беременных и рожениц отправляют в городскую больницу №14 Екатеринбурга. Там у них берут мазки на ПЦР-анализ. Некоторых женщин с подтвержденным диагнозом могут оставить в ЦГБ №14, а кого-то переведут в ГКБ №40. Также всех новорожденных будут забирать у матерей прямо в родзале – минимум до получения результата теста. Всех без исключения малышей будут отправлять в неонатальное отделение 14-й больницы. У каждого возьмут два мазка – спустя несколько часов после появления на свет и на третьи сутки. Если тест отрицательный и малыша готовы взять родственники матери (при условии, что они не больны, не контактировали с заражёнными и у них есть «чистая» флюорограмма), то его выпишут. Если нет, он будет дожидаться выписки мамы в одном из неонатальных отделений. Если тест положительный, а состояние новорожденного и матери позволяет им находиться друг с другом, ребенка вернут маме, и они будут дожидаться выписки вместе. Если тяжесть состояния матери не позволяет ухаживать за малышом или он сам тяжело переносит коронавирус, его отправят в ДГБ №11. Перегоспитализацией новорожденных будут заниматься медики ЕКПЦ и ОДКБ.

Напомним, ранее «Новый День» писал, чем опасна коронавирусная инфекция для беременных и малышей, которые еще находятся в утробе матери. Из наиболее частых осложнений – преждевременные роды, задержка роста плода.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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