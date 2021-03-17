Беременная американка поставила прививку от Covid-19 и родила ребенка с антителами

Жительница США поставила прививку от коронавирусной инфекции на восьмом месяце беременности и родила ребенка с антителами.

Женщина работала в медицинском учреждении в штате Флорида. Первую дозу вакцины Moderna она поставила в начале января, а конце месяца родила здоровую девочку. Анализ крови ребенка показал, что у новорожденной есть антитела к Covid-19.

«Мы проверили пуповину малыша, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку. Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации», – цитирует РИА «Новости» педиатра Пола Гилберта.

Ученые опубликовали статью, подробно описав этот случай. Однако пока рано говорить о том, как вакцинация влияет на течение беременности, и насколько прививка будет эффективной по отношению к младенцу. Медики не исключают, что дети, рожденные от вакцинированных матерей, могут быть подвержены заражению коронавирусом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 17.03.21

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