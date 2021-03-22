В Японии зафиксировали случай передачи Covid-19 от матери к новорожденному

Общество педиатров Японии сообщило о возможном выявлении первого случая передачи новой коронавирусной инфекции от матери к новорожденному.

Специалисты протестировали младенца сразу после рождения: ПЦР-анализ оказался положительным, сообщает телеканал NHK. Врачи оценивают состояние новорожденного как удовлетворительное, угрозы здоровью отсутствуют.

В Японии с начала пандемии родился 51 младенец от матерей, зараженных коронавирусом, но дети появились на свет здоровыми, отмечают педиатры.

Ранее сообщалось, что привитая от коронавируса жительница США родила ребенка с Covid-19. Женщина прошла вакцинацию на восьмом месяце беременности. Первую дозу вакцины Moderna она поставила в начале января, а в конце месяца родила здоровую девочку с антителами к коронавирусу.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 22.03.21

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