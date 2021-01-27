«Первый блин»: собрание депутатов Копейска отказало новому МУПу в финансовой поддержке

Копейские депутаты отказали в финансировании новому МУПу, ответственному за водоснабжение города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», натянутые отношения между мэром Копейска и городского собрания депутатов может обернуться очередной волной проблем в водоснабжении города.

Напомним, с 12 января этого года водоснабжением и водоотведением в Копейске занимается новый МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Ранее на протяжении нескольких лет эту функцию выполняло МУП «ПОВВ» (Челябинск). Теперь же копейское предприятие будет закупать воду у челябинцев и поставлять ее по городским сетям жителям и организациям города.

Однако, как выяснилось, у нового МУПа уже через две недели после начала работы образовался кассовый разрыв в 10 миллионов рублей. Как говорят на предприятии, эти деньги необходимы на приобретение спецодежды и химических реагентов. Между тем, деньги от горожан поступят только в феврале, когда те начнут оплачивать первые счета.

Покрыть кассовый разрыв и попросили руководители МУПа у городских депутатов. Однако парламентарии отказали водоканалу. В городском собрании депутатов заявили, что тариф на водоснабжение и водоотведение экономически обоснован, а потому нет необходимости «дарить» новосозданному предприятию бюджетные миллионы.

Ряд экспертов считают, что причина отказа не столько в экономической обоснованности тарифа, сколько в неподконтрольности действующего состава городского парламента главе Копейска Андрею Фалейчику.

Напомним, на прошедших в сентябре этого года кандидатов из пула главы города ждал провал. Зато минимум 11 из 25 мандатов получила межпартийная группа «Копейск вместе», сформированная кандидатами от ЕР, СР, КПРФ и самовыдвиженцами. Представители неформального избирательного блока опирались на финансовые возможности предпринимателей Дмитрия Фещука и Николая Сединкина и строили кампанию, в том числе, на противостоянии «варягам» в мэрии Копейска во главе с Андреем Фалейчиком, жертвующим, по их мнению, интересами города в угоду коммерческим структурам Челябинска.

При этом группа могла рассчитывать на сочувствие и не входивших в нее депутатов от «Справедливой России», и таких самовыдвиженцев, как бывший вице-мэр и врио главы Копейска Владимир Бисеров, не получивший поддержки «команды Текслера» в борьбе за пост градоначальника.

Неудивительно, что председателем собрания депутатов стал Евгений Гиске – «единоросс» из блока «Копейск вместе». А после распределения остальных должностей представителям группы достались также кресла председателей комиссии по организационным, правовым и общественно-политическим вопросам (Наталья Никанорова, КПРФ) и комиссии по вопросам городского хозяйства и землепользования (Дмитрий Фещак). А также пост вице-спикера (Илья Ефимов).

Что интересно, именно компания Николая Сединкина долгое время, арендуя муниципальную инфраструктуру, занималась водоснабжением и водоотведением в Копейске. Однако, с приходом на пост мэра первого «варяга» – Вячеслава Истомина – Сединкина выдавили из сферы, через суд вернув под контроль муниципалитета инфраструктурные объекты и сети.

Челябинск, Виктор Елисеев

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