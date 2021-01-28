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Четверг, 28 января 2021, 16:06 мск

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Мэрии Челябинска предложили обратить несанкционированные мероприятия на благо города

Мэрии Челябинска предложили обратить несогласованные мероприятия на благо города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой выступил челябинский краевед, координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев

«В СМИ появились сообщения, что в Челябинске 31 января планируется какое-то мероприятие. И опять без разрешения городских властей, – написал он в соцсетях. – Возможно, кого-то опять посадят на сколько-то суток или оштрафуют. Всё это глупо и бесполезно.

Тем не менее, такое незаконное (с точки зрения властей) мероприятие можно было бы направить на благо города. Для этого городским властям нужно было бы всего лишь объявить: хотите участвовать в этом мероприятии – участвуйте, но потом отработаете на общественных работах. Такой вариант устроил бы очень многих, и благоустройству и порядку в городе была бы оказана неоценимая бесплатная помощь. Были бы решены проблемы с уборкой снега и мусора. Безусловно, решение за судьями, но тут городские власти могли бы очень-очень сильно попросить судей ограничиться общественными работами и не назначать аресты и штрафы».

Отметим, что большинству задержанных участников акции, прошедшей 23 января, вынесли приговоры по статье 20.2 КОАП РФ, которая в числе прочего предусматривает и обязательные работы. Однако такое наказание применено в Челябинске только к одному человеку.

Челябинск, Павел Зварзин

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