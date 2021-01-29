российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 января 2021, 12:17 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Экспертиза, Спецпроекты

Челябинский урбанист предложил мэрии, как избавить Алое поле от митингов

Известный общественник нашел решение дилеммы мэрии Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», урбанист Лев Владов предложил оригинальную идею использования памятника Ленину на Алом поле. Об этом он написал в социальных сетях.

В парке стоит уникальный для России памятник Ленину – монумент-мавзолей, напомнил челябинец. Его построили в 1925 году на деньги трудящихся города. А внутри сделали читальню с трудами Ильича. На вывеске было написано «Иди и учись по Ленину».

«Многие десятилетия помещение стоит закрытым, – отметил урбанист. – Мне кажется, было бы просто прекрасно, если бы внутри могло разместиться аутентичное кафе в стилистике ушедшей эпохи, подающее культовые советские напитки и сладости/выпечку (а персонал бы ходил в красных галстуках). Возможно, там могут продаваться сувениры. А может, там зайдет всеми любимый челябинский формат по типу «кофе и книги».

Сегодня на лужайке перед монументом не хватает жизни – здесь нечего делать, посетовал Лев Владов. «А вот если бы на ступенях появились люди, а летом появлялись бы уличные столики, это бы сильно добавило месту уюта и атмосферы. А администрация бы пополняла бюджет за счет аренды. В конце концов, это был бы один из самых оригинальных городских объектов, который прикольно показать туристам», – уверен общественник.

Идея, безусловно, оригинальная. И, не исключено, что мэрия, действительно, с энтузиазмом и благодарностью примет предложение урбаниста. И дело тут не в арендных платежах для городского бюджета и даже не в привлекательности подобного объекта для туристов. Дело для чиновников намного серьезнее.

Многие годы администрация Челябинска напрягает извилины в поисках удобоваримых поводов для отказа местной оппозиции в проведении протестных акций на площадке у памятника Ленину на Алом поле. Особенно в теплое время года. Что только за это время ни придумывали: и спортивно-массовые мероприятия, и продолжающиеся чуть не сутками фестиваля. Наконец, шедевральные по своей комичности «Мы согласовали другим, а они не пришли».

И вот, оказывается, есть решение намного проще. Но чиновникам оно в голову не пришло. А так было бы символично: челябинцы пьют компот из граненых стаканов под скрещенными взглядами императора – освободителя и вождя мирового пролетариата.

Метаморфозы Алого поля за 1 неделю

Челябинск, Виктор Елисеев, Виктор Вагнер

Челябинск. Другие новости 29.01.21

«Язык должен быть прост и изящен». Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. / За неделю коронавирус подтвердился у 27 южноуральских школьников. / В Челябинске задержали членов банды, грабившей ювелирные магазины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Видеорепортаж, Россия,