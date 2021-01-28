Александр II против Сталина и туалетов: в Челябинске прошли слушания по установке памятника на Алом поле

В Челябинске состоялись публичные слушания по установке памятника императору Александру II на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение инициативы оказалось достаточно эмоциональным. Причем началось оно еще до старта публичных слушаний.

Собственно, критика идеи установки памятника царю-освободителю Александру II начала звучать еще в понедельник, когда было опубликовано постановление администрации Челябинска о проведении публичных слушаний. Одним из яростных противников выступил известный урбанист Лев Владов. Свою позицию он достаточно подробно объяснил сегодня в социальных сетях. «У меня вопрос: а горожан кто-то спрашивал? Возмутился общественник. – Памятник – это влиятельный архитектурный элемент, который меняет и смыслы пространства, и его внешний вид. Памятник – это всегда политический акт. Как насчет поговорить с людьми, которые будут с этим жить?» Заявление, прямо скажем, несколько странное. Ведь сделано оно было за несколько часов до публичных слушаний, которые как бы и предназначены для того, чтобы «спросить горожан». Правда, слушания проходили в здании мэрии, куда далеко не каждый попадет, но это уже детали.

Категорично не принял урбанист и прозвучавших уже экскурсов в историю с напоминанием о том, что до революции Алое поле назвалось Александровской площадью. «Алое Поле называлось Ярмарочной площадью до строительства храма Александра Невского, после чего ее назвали Александровской. Это имеет примерно нулевое отношение к императору», – заявил Лев Владов. В действительности, конечно, дореволюционное название сквера имеет прямое отношение именно к Александру II, так как назвали площадь именно в память об убитом царе.

Но нельзя не согласиться с тем, что к истории самого Челябинска царь-освободитель прямого отношения, действительно, не имеет. «Если говорить про влияние правителей, то Челябинск состоялся как город именно благодаря Александру III, чьим указом Транссибирская магистраль пошла через нас, а не через Екатеринбург. Так и появился наш город на логистической карте страны, и, в связи с этим, и его заводское будущее», – подчеркнул общественник.

При этом челябинец признает, что к самому Александру II он относится позитивно. «Но меня сильно раздражает, что опять кто-то собирается прославиться за счет кражи общественной ценности – сформированного пространства. Хотите памятник? Стройте сквер, определяйте место для архитектурной доминанты и ставьте. Алое Поле – не про царей, здесь дворец пионеров, монумент Ленину и аллея пионеров-героев. Какой еще памятник царю, зачем так извращаться?» – возмутился урбанист.

Примерно в том же ключе и с той же аргументацией было выдержано выступление Льва Владова на публичных слушаниях (правда, он решил не углубляться в исторические споры, оставив лишь архитектурную составляющую).

В ответ главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов заявил, что доминантой Алого поля является именно храм Александра Невского, а памятник не только не нарушит цельности пространства, но станет логическим завершением храмового ансамбля.

Прокомментировал г-н Крутолапов и предложение установить памятник в каком-нибудь новом сквере. «Я считаю, что в новых общественных пространствах, которые будут появляться в новых микрорайонах, должны устанавливаться современные арт-объекты, а не исторические скульптуры», – отметил главный архитектор города.

Против идеи установки памятника выступил и известный краевед Юрий Латышев. «Я считаю, что необходимо ввести мораторий на установку любых памятников и мемориальных досок в Челябинске на пять лет. И за это время провести инвентаризацию и навести порядок с существующими объектами», – подчеркнул общественник.

Было и еще несколько выступлений против. Как правило, это были достаточно пожилые люди, глубоко свыкшиеся с советской трактовкой истории России. Против они были именно потому, что речь шла о «символе царизма». Впрочем, у двоих выступающих была и особая побудительная причина. Горожанка средних лет, одернувшая назвавшего ее девушкой вице-мэра по социальному развитию Сергея Авдеева: «Я не девушка, я – мать троих детей!», – возмутило не только предоставление муниципальной земли под памятник монарху, но и то, что памятники Иосифу Сталину у нас устанавливать не разрешают. Ее поддержал представитель одного из коммунистических объединений.

«Ни один еще город в мире не жаловался, что у него слишком много памятников, – заявил один из челябинских архитекторов. – Что, у нас в Челябинске много памятников?! И если мы в городе Челябинске будем говорить: давайте памятник у нас поставим, давайте памятник поставим в этом сквере, – мы будем настоящими патриотами. А не так: с нашей историей это не связано, у нас это не надо... Да хватит! Мы достаточно уже наразбрасывались! Я за то, чтобы у нас было как можно больше красоты и монументальных работ, которые будут воспитывать уже не нас, а наших детей».

Интересно, что поддержали идею установки памятника и представители небольшой группы молодых людей, пришедших на слушания.

Но особенно оригинальным оказалось одно из последних выступлений. Челябинец напомнил, что Алое поле – место прогулки горожан. Здесь собираются и пенсионеры, и мамы с маленькими детьми, и студенты. «А общественного туалета в сквере до сих пор нет», – огорошил челябинец участников слушаний. Между тем, этот вопрос куда более актуален, нежели быть или не быть на Алом поле памятнику Александру II, резюмировал горожанин.

Закончил дискуссию председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, предложив провести дополнительный опрос горожан по поводу установки мемориала.

Так или иначе, публичные слушания состоялись. И так как для главы города они имеют лишь рекомендательное значение, решение остается за мэром Натальей Котовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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