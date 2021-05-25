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Вторник, 25 мая 2021, 17:48 мск

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Челябинская гордума одобрила установку памятника Александру II на Алом поле

Челябинские парламентарии одобрили установку памятника императору Александру II.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думе, депутаты приняли решение об установке памятника Александру II в центре Челябинска.

«Мемориальный объект «Памятник Царю Освободителю Александру II» планируется установить на территории парка «Алое поле» перед главным входом Александро-Невской церкви, которая была построена в 1907 году, а площадь около церкви получила название Александровской. Депутаты высказали общее мнение, что установка памятника будет еще одним напоминанием, что необходимо бережное отношение к каждой странице истории нашего государства», – уточнили в пресс-службе муниципального парламента.

Напомним, а планах по установке памятника стало известно в январе этого года. Как выяснилось, инициатива принадлежит епархии Русской православной церкви, а владельцу телеканала «Царьград» Константину Малофееву.

При этом часть общественников и урбанистов выступили против идеи, усомнившись в возможности органичного существования нового мемориального объекта в едином комплексе сквера «Алое поле», переполненном советской символикой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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