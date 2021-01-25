«Бедный городишко…» Центр Челябинска превращают в имперское кладбище

В Челябинске может появиться памятник императору Александру II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мемориальный объект собираются установить в центре Алого поля. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии Челябинска.

При этом городские власти решили не заострять внимание челябинцев на возможности появления нового арт-объекта на одном из наиболее популярных общественных пространств. В размещаемых на сайте новостях об этом нет даже упоминания. Единственный документ был опубликован рубрике «Нормативные правовые акты» и касается общественных слушаний, намеченных на 28 января.

В ходе них и планируется обсудить возможность установки мемориального объекта «Памятник Царю-Освободителю Императору Александру II», стелы «Город трудовой доблести» на бульваре Славы, а также мемориальной доски Владимиру Чемоданову на фасаде специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) №12.

При этом кому пришло в голову установить в Челябинске памятник царю-освободителю, в постановлении не сказано. Как выяснилось, инициатива принадлежит епархии Русской православной церкви, а инвесторами готовы стать владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев и структуры, близкие семье Вайнштейнов.

Что любопытно: в отличие от памятника Петру Столыпину, появление которого подготавливалось с большой помпой, теперь провести идею установки мемориала постарались, максимально избежав публичности. Для обсуждения даже не привлекалась платформа «Активный горожанин», столь упорно продвигаемая властями в качестве одной из основных возможностей взаимодействия с челябинцами.

Отметим, что это будет уже третий мемориальный объект на Алом поле. Причем Александр II будет соседствовать с вождем большевиков Владимиром Лениным и советским разведчиком Исхаком Ахмеровым. Но по задумке, сравнить с ним можно будет разве что храм Александра Невского: царь будет взирать на горожан с величественного монумента, очевидно, символизирующего мощь империи.

Выяснить позицию по этому вопросу управления архитектурно-градостроительного проектирования оказалось невозможно: в ведомстве предложили направить официальный запрос и пока на него не ответили.

В епархии, выступившей с инициативой установки памятника, объясняют свою идею тем, что император бывал в Челябинске, приезжая сюда вместе с поэтом Василием Жуковским. К тому же, до революции на месте Алого поля располагалась названная в честь царя-освободителя Александровская площадь, а построенный позднее на ней храм Святого благоверного князя Александра Невского, как и площадь, был посвящен памяти убитого императора.

Александр Второй, действительно, побывал на Урале весной и летом 1837 года. В Челябинск прибыл из Екатеринбурга и сразу же уехал дальше. Его наставник, поэт Василий Жуковский, в своем дневнике уделил будущей столице Южного Урала всего три слова: «7 июня, понедельник... Изменение в видах, заметно некоторое волнение грунта, примета гор Уральских. Озера – стада в воде. Челябинск. Бедный городишко. За Челябинском чувствительны горы...»

Челябинск, Виктор Елисеев

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